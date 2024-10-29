29 октября 2024

В Луганске после атаки ВСУ эвакуировали мирных жителей

© Служба новостей «URA.RU»
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В Луганске после взрывов прошла эвакуация населения (архивное фото) Фото:
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Жителей одного из районов в Луганске в ЛНР временно эвакуировали в результате атаки ВСУ 29 октября. В безопасные районы были перевезены 89 человек, в том числе семь детей, которые теперь находятся у родственников или в пунктах временного размещения. Об этом сообщила врио главы города Яна Пащенко.

«Допуск аварийных бригад и оценка нанесенного ущерба будет производиться только после осуществления работ инженерно-саперных подразделений», — уточнила Пащенко в своем telegram-канале. Она также отметила, что специалисты продолжают обследование жилых зданий и социальных объектов вблизи эпицентра атаки, а также занимаются сбором и утилизацией опасных составляющих ракет.

Ранее жители Луганска в ЛНР рассказали о прилете и мощном взрыве. Видео они опубликовали в местных telegram-каналах, а так же социальных сетях. Сообщалось, что в населенном пункте сработала система ПВО.

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Жителей одного из районов в Луганске в ЛНР временно эвакуировали в результате атаки ВСУ 29 октября. В безопасные районы были перевезены 89 человек, в том числе семь детей, которые теперь находятся у родственников или в пунктах временного размещения. Об этом сообщила врио главы города Яна Пащенко. «Допуск аварийных бригад и оценка нанесенного ущерба будет производиться только после осуществления работ инженерно-саперных подразделений», — уточнила Пащенко в своем telegram-канале. Она также отметила, что специалисты продолжают обследование жилых зданий и социальных объектов вблизи эпицентра атаки, а также занимаются сбором и утилизацией опасных составляющих ракет. Ранее жители Луганска в ЛНР рассказали о прилете и мощном взрыве. Видео они опубликовали в местных telegram-каналах, а так же социальных сетях. Сообщалось, что в населенном пункте сработала система ПВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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