В Луганске после атаки ВСУ эвакуировали мирных жителей

30 октября 2024 в 02:27 Размер текста - 17 +

В Луганске после взрывов прошла эвакуация населения (архивное фото) Фото: Стрингер © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жителей одного из районов в Луганске в ЛНР временно эвакуировали в результате атаки ВСУ 29 октября. В безопасные районы были перевезены 89 человек, в том числе семь детей, которые теперь находятся у родственников или в пунктах временного размещения. Об этом сообщила врио главы города Яна Пащенко. «Допуск аварийных бригад и оценка нанесенного ущерба будет производиться только после осуществления работ инженерно-саперных подразделений», — уточнила Пащенко в своем telegram-канале. Она также отметила, что специалисты продолжают обследование жилых зданий и социальных объектов вблизи эпицентра атаки, а также занимаются сбором и утилизацией опасных составляющих ракет. Ранее жители Луганска в ЛНР рассказали о прилете и мощном взрыве. Видео они опубликовали в местных telegram-каналах, а так же социальных сетях. Сообщалось, что в населенном пункте сработала система ПВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей одного из районов в Луганске в ЛНР временно эвакуировали в результате атаки ВСУ 29 октября. В безопасные районы были перевезены 89 человек, в том числе семь детей, которые теперь находятся у родственников или в пунктах временного размещения. Об этом сообщила врио главы города Яна Пащенко. «Допуск аварийных бригад и оценка нанесенного ущерба будет производиться только после осуществления работ инженерно-саперных подразделений», — уточнила Пащенко в своем telegram-канале. Она также отметила, что специалисты продолжают обследование жилых зданий и социальных объектов вблизи эпицентра атаки, а также занимаются сбором и утилизацией опасных составляющих ракет. Ранее жители Луганска в ЛНР рассказали о прилете и мощном взрыве. Видео они опубликовали в местных telegram-каналах, а так же социальных сетях. Сообщалось, что в населенном пункте сработала система ПВО.