29 октября 2024

Дело о педофилии в отношении экс-директора ЧЭМК Ходоровского поступило в суд

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Мера пресечения Ходоровскому Михаилу в суде Центрального района. Челябинск, ходоровский михаил
Павел Ходоровский признался в содеянном Фото:
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Уголовное дело в отношении гендиректора ЧЭМК Ходоровского

Бывший гендиректор «ЧЭМК» Павел Ходоровский, обвиняемый в сексе с несовершеннолетними, готовится к судебному процессу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Калининского райсуда, материалы по нему поступили в суд.

«Материалы в отношении Ходоровского поступили в суд. Пока дата первого заседания не назначена», — сообщили URA.RU в суде.

Там отметили, что рассматривать дело будет председатель суда Михаил Новоселов. После ознакомления с материалами он примет дальнейшее решение.

По данным URA.RU, дело Ходоровского было выделено в отдельное производство после подписания им досудебного соглашения. Расследование дела в отношении Дарьи Филичкиной, которая, по версии следствия поставлял топ-менеджеру девочек, еще продолжается

Материалы поступили в суд по месту совершения преступления. Предварительно, Ходоровский занимался сексом с несовершеннолетними на территории ЧЭМК, расположенного в Калининском районе города.

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Что известно о деле гендиректора ЧЭМК Ходоровского, обвиняемого в сексе с несовершеннолетними

Ходоровский был задержан в июне в своем особняке. Его обвинили в педофилии. Информацию о пристрастиях Ходоровского силовикам выдала Филичкина, которая и поставляла ему девочек, предварительно подсаживая их на наркотики. К тому же в телефоне мужчины нашли порнографические материалы с несовершеннолетними. Некоторое время он отрицал вину, но все же сознался в содеянном.

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Бывший гендиректор «ЧЭМК» Павел Ходоровский, обвиняемый в сексе с несовершеннолетними, готовится к судебному процессу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Калининского райсуда, материалы по нему поступили в суд. «Материалы в отношении Ходоровского поступили в суд. Пока дата первого заседания не назначена», — сообщили URA.RU в суде. Там отметили, что рассматривать дело будет председатель суда Михаил Новоселов. После ознакомления с материалами он примет дальнейшее решение. По данным URA.RU, дело Ходоровского было выделено в отдельное производство после подписания им досудебного соглашения. Расследование дела в отношении Дарьи Филичкиной, которая, по версии следствия поставлял топ-менеджеру девочек, еще продолжается Материалы поступили в суд по месту совершения преступления. Предварительно, Ходоровский занимался сексом с несовершеннолетними на территории ЧЭМК, расположенного в Калининском районе города. Ходоровский был задержан в июне в своем особняке. Его обвинили в педофилии. Информацию о пристрастиях Ходоровского силовикам выдала Филичкина, которая и поставляла ему девочек, предварительно подсаживая их на наркотики. К тому же в телефоне мужчины нашли порнографические материалы с несовершеннолетними. Некоторое время он отрицал вину, но все же сознался в содеянном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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