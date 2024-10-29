Дело о педофилии в отношении экс-директора ЧЭМК Ходоровского поступило в суд

30 октября 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

Павел Ходоровский признался в содеянном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело в отношении гендиректора ЧЭМК Ходоровского Бывший гендиректор «ЧЭМК» Павел Ходоровский, обвиняемый в сексе с несовершеннолетними, готовится к судебному процессу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Калининского райсуда, материалы по нему поступили в суд. «Материалы в отношении Ходоровского поступили в суд. Пока дата первого заседания не назначена», — сообщили URA.RU в суде. Там отметили, что рассматривать дело будет председатель суда Михаил Новоселов. После ознакомления с материалами он примет дальнейшее решение. По данным URA.RU, дело Ходоровского было выделено в отдельное производство после подписания им досудебного соглашения. Расследование дела в отношении Дарьи Филичкиной, которая, по версии следствия поставлял топ-менеджеру девочек, еще продолжается Материалы поступили в суд по месту совершения преступления. Предварительно, Ходоровский занимался сексом с несовершеннолетними на территории ЧЭМК, расположенного в Калининском районе города. Новость по теме Что известно о деле гендиректора ЧЭМК Ходоровского, обвиняемого в сексе с несовершеннолетними Ходоровский был задержан в июне в своем особняке. Его обвинили в педофилии. Информацию о пристрастиях Ходоровского силовикам выдала Филичкина, которая и поставляла ему девочек, предварительно подсаживая их на наркотики. К тому же в телефоне мужчины нашли порнографические материалы с несовершеннолетними. Некоторое время он отрицал вину, но все же сознался в содеянном. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший гендиректор «ЧЭМК» Павел Ходоровский, обвиняемый в сексе с несовершеннолетними, готовится к судебному процессу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Калининского райсуда, материалы по нему поступили в суд. «Материалы в отношении Ходоровского поступили в суд. Пока дата первого заседания не назначена», — сообщили URA.RU в суде. Там отметили, что рассматривать дело будет председатель суда Михаил Новоселов. После ознакомления с материалами он примет дальнейшее решение. По данным URA.RU, дело Ходоровского было выделено в отдельное производство после подписания им досудебного соглашения. Расследование дела в отношении Дарьи Филичкиной, которая, по версии следствия поставлял топ-менеджеру девочек, еще продолжается Материалы поступили в суд по месту совершения преступления. Предварительно, Ходоровский занимался сексом с несовершеннолетними на территории ЧЭМК, расположенного в Калининском районе города. Ходоровский был задержан в июне в своем особняке. Его обвинили в педофилии. Информацию о пристрастиях Ходоровского силовикам выдала Филичкина, которая и поставляла ему девочек, предварительно подсаживая их на наркотики. К тому же в телефоне мужчины нашли порнографические материалы с несовершеннолетними. Некоторое время он отрицал вину, но все же сознался в содеянном.