Дело о педофилии в отношении экс-директора ЧЭМК Ходоровского поступило в суд

Бывший гендиректор «ЧЭМК» Павел Ходоровский, обвиняемый в сексе с несовершеннолетними, готовится к судебному процессу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Калининского райсуда, материалы по нему поступили в суд.
«Материалы в отношении Ходоровского поступили в суд. Пока дата первого заседания не назначена», — сообщили URA.RU в суде.
Там отметили, что рассматривать дело будет председатель суда Михаил Новоселов. После ознакомления с материалами он примет дальнейшее решение.
По данным URA.RU, дело Ходоровского было выделено в отдельное производство после подписания им досудебного соглашения. Расследование дела в отношении Дарьи Филичкиной, которая, по версии следствия поставлял топ-менеджеру девочек, еще продолжается
Материалы поступили в суд по месту совершения преступления. Предварительно, Ходоровский занимался сексом с несовершеннолетними на территории ЧЭМК, расположенного в Калининском районе города.
Ходоровский был задержан в июне в своем особняке. Его обвинили в педофилии. Информацию о пристрастиях Ходоровского силовикам выдала Филичкина, которая и поставляла ему девочек, предварительно подсаживая их на наркотики. К тому же в телефоне мужчины нашли порнографические материалы с несовершеннолетними. Некоторое время он отрицал вину, но все же сознался в содеянном.
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