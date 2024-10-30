В Кургане усилили проверки цыган после резонансного ЧП в челябинском городе Коркино, где представитель табора жестоко зарезал таксистку. Рейды проводятся каждый день, ситуация находится на особом контроле. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из числа бывших сотрудников правоохранительных органов.
«Есть указание каждый день следить за цыганами. Доставляют, проверяют— ситуация на особом контроле. В Кургане основное их население проживает в микрорайоне Керамзитный», — рассказал инсайдер. Ранее о проверках соцсетей горожан на фоне ЧП в Коркино сообщал врип мэра Антон Науменко.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД России по Курганской области. Ответ ожидается.
ЧП с жестоким убийством таксистки в Коркино произошло в ночь на 24 октября. Силовиками были задержаны двое несовершеннолетних цыган из местного табора. После этого местные жители пришли мстить в цыганский поселок — начались массовые протесты и погромы. Из-за беспорядков в городы стягивали 500 силовиков, начались рейды. Резонансное дело взяли на личный контроль глава СКР Бастрыкин и уральский полпред Артем Жога. Регионам УрФо было поручено провести анализ межнациональной обстановки.
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