Полпред Жога провел совещание с ГФИ после беспорядков в челябинском Коркино

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Артем Жога посетил филиал фонда "Защитники Отечества". Тюмень
Артем Жога с первых часов развития конфликта держит ситуацию на контроле Фото:
новость из сюжета
В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки

Полномочный представитель президента на Урале Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. Одной из главных тем стал конфликт в Коркино (Челябинская область), сообщили URA.RU в полпредстве.

«Очевидно, что ситуация накаливалась давно. Однако риски были оценены неверно, своевременной реакции не последовало, и в итоге мы получили то, что получили. Сейчас необходимо проработать все моменты и принять исчерпывающие меры для разрешения текущего конфликта, а также для предотвращения подобных ситуаций в будущем», — заявил Жога.

Полпред продолжает держать ситуацию на контроле. Он также поручил главным федеральным инспекторам провести анализ межнациональной обстановки в субъектах УрФО.

Волнения в Коркино вспыхнули после убийства 40-летней таксистки — в рамках расследования задержаны представители местной цыганской общины. В городе начались беспорядки. Были задержаны полицией, а после — отпущены 43 из примерно 150 участников протестов. Сейчас губернатор Алексей Текслер и руководители силовых структур работают над купированием ситуации. Само уголовное дело об убийстве, по распоряжению Александра Бастрыкина, будет вести спецгруппа следователей из центрального аппарата СКР.

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Полномочный представитель президента на Урале Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. Одной из главных тем стал конфликт в Коркино (Челябинская область), сообщили URA.RU в полпредстве. «Очевидно, что ситуация накаливалась давно. Однако риски были оценены неверно, своевременной реакции не последовало, и в итоге мы получили то, что получили. Сейчас необходимо проработать все моменты и принять исчерпывающие меры для разрешения текущего конфликта, а также для предотвращения подобных ситуаций в будущем», — заявил Жога. Полпред продолжает держать ситуацию на контроле. Он также поручил главным федеральным инспекторам провести анализ межнациональной обстановки в субъектах УрФО. Волнения в Коркино вспыхнули после убийства 40-летней таксистки — в рамках расследования задержаны представители местной цыганской общины. В городе начались беспорядки. Были задержаны полицией, а после — отпущены 43 из примерно 150 участников протестов. Сейчас губернатор Алексей Текслер и руководители силовых структур работают над купированием ситуации. Само уголовное дело об убийстве, по распоряжению Александра Бастрыкина, будет вести спецгруппа следователей из центрального аппарата СКР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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