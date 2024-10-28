Полпред Жога провел совещание с ГФИ после беспорядков в челябинском Коркино

Полномочный представитель президента на Урале Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. Одной из главных тем стал конфликт в Коркино (Челябинская область), сообщили URA.RU в полпредстве.
«Очевидно, что ситуация накаливалась давно. Однако риски были оценены неверно, своевременной реакции не последовало, и в итоге мы получили то, что получили. Сейчас необходимо проработать все моменты и принять исчерпывающие меры для разрешения текущего конфликта, а также для предотвращения подобных ситуаций в будущем», — заявил Жога.
Полпред продолжает держать ситуацию на контроле. Он также поручил главным федеральным инспекторам провести анализ межнациональной обстановки в субъектах УрФО.
Волнения в Коркино вспыхнули после убийства 40-летней таксистки — в рамках расследования задержаны представители местной цыганской общины. В городе начались беспорядки. Были задержаны полицией, а после — отпущены 43 из примерно 150 участников протестов. Сейчас губернатор Алексей Текслер и руководители силовых структур работают над купированием ситуации. Само уголовное дело об убийстве, по распоряжению Александра Бастрыкина, будет вести спецгруппа следователей из центрального аппарата СКР.
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