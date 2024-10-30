Власти раскрыли, сколько проработает ледовый городок в центре Екатеринбурга

Ледовый городок в Историческом сквере Екатеринбурга проработает 20 дней

30 октября 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Демонтаж запланирован в середине января Фото: Илья Московец © URA.RU Ледовый городок, который впервые установят не на площади 1905 года, а в Историческом сквере Екатеринбурга, будет работать 20 дней. Предполагается, площадку откроют уже к 27 декабря, рассказали в пресс-службе мэрии. «Большинство всех работ исполнителю необходимо выполнить до 27 декабря 2024 года. Демонтаж городка начнется с 15 января», — следует из сообщения. Возведение городка в стиле «Новогодней сказки снеговиков» обойдется мэрии в 24,4 миллиона рублей. О том, что установят на новой площадке URA.RU рассказывало в отдельном материале. Известно, что с идеей о переносе ледового городка выступил мэр Алексей Орлов. Он рассказал, что задумывался об этом несколько лет назад, но этого не делали из-за возможной критики со стороны горожан. Площадь 1905 года оставлять пустой власти не собираются. Там оборудуют каток, который будет открыт в течение пяти месяцев. Его площадь составит 3300 квадратных метров. Демонтаж запланирован в середине февраля. По данным URA.RU, каток будет таким дорогим, что Орлову придется заручиться поддержкой знакомых миллиардеров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ледовый городок, который впервые установят не на площади 1905 года, а в Историческом сквере Екатеринбурга, будет работать 20 дней. Предполагается, площадку откроют уже к 27 декабря, рассказали в пресс-службе мэрии. «Большинство всех работ исполнителю необходимо выполнить до 27 декабря 2024 года. Демонтаж городка начнется с 15 января», — следует из сообщения. Возведение городка в стиле «Новогодней сказки снеговиков» обойдется мэрии в 24,4 миллиона рублей. О том, что установят на новой площадке URA.RU рассказывало в отдельном материале. Известно, что с идеей о переносе ледового городка выступил мэр Алексей Орлов. Он рассказал, что задумывался об этом несколько лет назад, но этого не делали из-за возможной критики со стороны горожан. Площадь 1905 года оставлять пустой власти не собираются. Там оборудуют каток, который будет открыт в течение пяти месяцев. Его площадь составит 3300 квадратных метров. Демонтаж запланирован в середине февраля. По данным URA.RU, каток будет таким дорогим, что Орлову придется заручиться поддержкой знакомых миллиардеров.