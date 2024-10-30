Министерство здравоохранения России одобрило кандидатуру главного врача Салехардской окружной клинической больницы (ЯНАО) Романа Паськова на пост директора департамента здравоохранения ХМАО — Югры. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.
«Паськов появился в Москве не просто как кандидат „на согласование“. Он уже одобрен, и сейчас занят выстраиванием отношений с федеральными властями. Без согласования на этот этап не попадают. Все этапы им успешно пройдены», — отмечает инсайдер.
В депздраве ЯНАО сообщают, что информации об уходе Паськова по-прежнему нет, и заявление об увольнении с поста главврача ОКБ Салехарда от него не поступало. В Минздрав РФ направлен запрос, ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что у претендента на пост главы депздрава ХМАО нашлись югорские корни. Жители Мегиона вспоминают, что он закончил медицинский класс в городской школе №3.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.