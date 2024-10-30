Минздрав одобрил ямальского кандидата на пост главы депздрава ХМАО. Инсайд

Кандидата на пост главы депздрава ХМАО Паськова согласовал Минздрав РФ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Минздрав одобрил кандидата на пост главы югорского департамента здравоохранения
Минздрав одобрил кандидата на пост главы югорского департамента здравоохранения Фото:

Министерство здравоохранения России одобрило кандидатуру главного врача Салехардской окружной клинической больницы (ЯНАО) Романа Паськова на пост директора департамента здравоохранения ХМАО — Югры. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.

«Паськов появился в Москве не просто как кандидат „на согласование“. Он уже одобрен, и сейчас занят выстраиванием отношений с федеральными властями. Без согласования на этот этап не попадают. Все этапы им успешно пройдены», — отмечает инсайдер.

В депздраве ЯНАО сообщают, что информации об уходе Паськова по-прежнему нет, и заявление об увольнении с поста главврача ОКБ Салехарда от него не поступало. В Минздрав РФ направлен запрос, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что у претендента на пост главы депздрава ХМАО нашлись югорские корни. Жители Мегиона вспоминают, что он закончил медицинский класс в городской школе №3.

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Министерство здравоохранения России одобрило кандидатуру главного врача Салехардской окружной клинической больницы (ЯНАО) Романа Паськова на пост директора департамента здравоохранения ХМАО — Югры. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. «Паськов появился в Москве не просто как кандидат „на согласование“. Он уже одобрен, и сейчас занят выстраиванием отношений с федеральными властями. Без согласования на этот этап не попадают. Все этапы им успешно пройдены», — отмечает инсайдер. В депздраве ЯНАО сообщают, что информации об уходе Паськова по-прежнему нет, и заявление об увольнении с поста главврача ОКБ Салехарда от него не поступало. В Минздрав РФ направлен запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что у претендента на пост главы депздрава ХМАО нашлись югорские корни. Жители Мегиона вспоминают, что он закончил медицинский класс в городской школе №3.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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