Курганских силовиков отправляли работать в Челябинскую область после жестокого убийства женщины в городе Коркино. Их задействовали для обеспечения безопасности в ходе массовых погромов в цыганском поселке. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из числа бывших сотрудников правоохранительных органов.
«Силовиков командировали на помощь коллегам из соседнего региона на фоне погромов в цыганском поселке в Коркино. Говорят, что они уже вернулись обратно», — рассказал инсайдер. Другой источник при этом отметил, что поездка в Челябинскую область могла быть не связана с непосредственным инцидентом с цыганами.
Корреспондент URA.RU направил запросы в силовые ведомства. Информация дополнится после получения комментариев.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане на фоне резонансного ЧП в Коркино начались проверки цыган. По данным инсайдеров агентства, силовики ежедневно проводят рейды и держат ситуацию на контроле.
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