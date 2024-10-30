Курганских силовиков отправляли работать по цыганам в Челябинскую область. Инсайд

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Силовиков из Кургана задействовали для устранения беспорядков в челябинском Коркино
Силовиков из Кургана задействовали для устранения беспорядков в челябинском Коркино Фото:
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Курганских силовиков отправляли работать в Челябинскую область после жестокого убийства женщины в городе Коркино. Их задействовали для обеспечения безопасности в ходе массовых погромов в цыганском поселке. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из числа бывших сотрудников правоохранительных органов.

«Силовиков командировали на помощь коллегам из соседнего региона на фоне погромов в цыганском поселке в Коркино. Говорят, что они уже вернулись обратно», — рассказал инсайдер. Другой источник при этом отметил, что поездка в Челябинскую область могла быть не связана с непосредственным инцидентом с цыганами.

Корреспондент URA.RU направил запросы в силовые ведомства. Информация дополнится после получения комментариев.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на фоне резонансного ЧП в Коркино начались проверки цыган. По данным инсайдеров агентства, силовики ежедневно проводят рейды и держат ситуацию на контроле.

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Курганских силовиков отправляли работать в Челябинскую область после жестокого убийства женщины в городе Коркино. Их задействовали для обеспечения безопасности в ходе массовых погромов в цыганском поселке. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из числа бывших сотрудников правоохранительных органов. «Силовиков командировали на помощь коллегам из соседнего региона на фоне погромов в цыганском поселке в Коркино. Говорят, что они уже вернулись обратно», — рассказал инсайдер. Другой источник при этом отметил, что поездка в Челябинскую область могла быть не связана с непосредственным инцидентом с цыганами. Корреспондент URA.RU направил запросы в силовые ведомства. Информация дополнится после получения комментариев. Ранее URA.RU писало, что в Кургане на фоне резонансного ЧП в Коркино начались проверки цыган. По данным инсайдеров агентства, силовики ежедневно проводят рейды и держат ситуацию на контроле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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