Стендап-комик с ТНТ даст выступление в Тюмени

В Тюмени 13 марта 2025 года выступит стендап-комик Павел Дедищев
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Стендапер Павел Дедищев подготовил порцию свежих шуток, вдохновленных курьезами из жизни
Стендапер Павел Дедищев подготовил порцию свежих шуток, вдохновленных курьезами из жизни Фото:

В Тюмени даст концерт стендап-комик Павел Дедищев — резидент шоу StandUp на телеканале ТНТ. Анонс мероприятия опубликован на сайте по продаже билетов.

«Павел Дедищев — участник шоу StandUp на ТНТ, резидент проектов „Решалы“ и „Было слово“. Комик подготовил порцию свежих шуток, вдохновленных курьезами из жизни и наблюдениями за повседневностью», — указано на сайте. Мероприятие пройдет 13 марта 2025 года.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени выступит Ольга Малащенко резидент «Женского стендапа» на ТНТ. Жители города раскупили самые дешевые билеты на ее выступление.

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В Тюмени даст концерт стендап-комик Павел Дедищев — резидент шоу StandUp на телеканале ТНТ. Анонс мероприятия опубликован на сайте по продаже билетов. «Павел Дедищев — участник шоу StandUp на ТНТ, резидент проектов „Решалы“ и „Было слово“. Комик подготовил порцию свежих шуток, вдохновленных курьезами из жизни и наблюдениями за повседневностью», — указано на сайте. Мероприятие пройдет 13 марта 2025 года. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени выступит Ольга Малащенко резидент «Женского стендапа» на ТНТ. Жители города раскупили самые дешевые билеты на ее выступление.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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