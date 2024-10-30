Стендап-комик с ТНТ даст выступление в Тюмени

Стендапер Павел Дедищев подготовил порцию свежих шуток, вдохновленных курьезами из жизни
В Тюмени даст концерт стендап-комик Павел Дедищев — резидент шоу StandUp на телеканале ТНТ. Анонс мероприятия опубликован на сайте по продаже билетов.
«Павел Дедищев — участник шоу StandUp на ТНТ, резидент проектов „Решалы“ и „Было слово“. Комик подготовил порцию свежих шуток, вдохновленных курьезами из жизни и наблюдениями за повседневностью», — указано на сайте. Мероприятие пройдет 13 марта 2025 года.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени выступит Ольга Малащенко резидент «Женского стендапа» на ТНТ. Жители города раскупили самые дешевые билеты на ее выступление.
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