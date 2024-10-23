Тюменцы раскупили дешевые билеты на выступление комика «Женского стендапа»

В Тюмени на выступление Ольги Малащенко самый дешевый билет стоил 2 300 рублей
Жители Тюмени раскупили самые дешевые билеты на стендап шоу Ольги Малащенко резидента «Женского стендапа» на телеканале ТНТ. Выступление состоится 15 ноября. Информация об этом представлена на сайте городской кассы по продаже билетов.
«Самые дешевые билеты на выступление Ольги Малащенко раскуплены. Их стоимость составляла две тысячи триста рублей», — отражается на сайте продажи билетов.
Ранее URA.RU писало о том, что для тюменцев комик Гурам Амарян даст повторно юмористическое шоу. Из-за высокого спроса на билеты в день выступления открыли покупку билетов на еще один концерт комика.
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