23 октября 2024

Тюменцы раскупили дешевые билеты на выступление комика «Женского стендапа»

В Тюмени 15 ноября выступит стендап-комик Ольга Малащенко
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени на выступление Ольги Малащенко самый дешевый билет стоил 2 300 рублей
В Тюмени на выступление Ольги Малащенко самый дешевый билет стоил 2 300 рублей Фото:

Жители Тюмени раскупили самые дешевые билеты на стендап шоу Ольги Малащенко резидента «Женского стендапа» на телеканале ТНТ. Выступление состоится 15 ноября. Информация об этом представлена на сайте городской кассы по продаже билетов.

«Самые дешевые билеты на выступление Ольги Малащенко раскуплены. Их стоимость составляла две тысячи триста рублей», — отражается на сайте продажи билетов.

Ранее URA.RU писало о том, что для тюменцев комик Гурам Амарян даст повторно юмористическое шоу. Из-за высокого спроса на билеты в день выступления открыли покупку билетов на еще один концерт комика.

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Жители Тюмени раскупили самые дешевые билеты на стендап шоу Ольги Малащенко резидента «Женского стендапа» на телеканале ТНТ. Выступление состоится 15 ноября. Информация об этом представлена на сайте городской кассы по продаже билетов. «Самые дешевые билеты на выступление Ольги Малащенко раскуплены. Их стоимость составляла две тысячи триста рублей», — отражается на сайте продажи билетов. Ранее URA.RU писало о том, что для тюменцев комик Гурам Амарян даст повторно юмористическое шоу. Из-за высокого спроса на билеты в день выступления открыли покупку билетов на еще один концерт комика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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