Полпред Жога звонит на передовую каждый день. Видео

Полпред Жога рассказал Семену Пегову, что почти каждый день звонит на передовую

30 октября 2024 в 22:56 Размер текста - 17 +

Военкор доложил обстановку на передовой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога рассказал по видеосвязи военному корреспонденту Семену Пегову, что почти каждый день звонит на передовую. Их разговор опубликовала пресс-служба полпредства в своем telegram-канале. «Да мы с Малышом (командир батальона „Спарта“ Денис Шундиков — прим. ред.) день через день общаемся. У нас много вопросов, какие мы можем обсудить», — сказал Жога. Пегов доложил обстановку на передовой. «Командир, я докладываю тебе, что здесь атмосфера такая же острая, как всегда», — рассказал Пегов. Судя по видео, все участники созвона были рады общению. Батальон «Спарта» для Жоги родной. Он возглавил его весной 2022-го после героической гибели его сына Владимира. В сентябре 2023-го Жога перешел на работу в Народный совет ДНР, а 2 октября стал полпредом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога рассказал по видеосвязи военному корреспонденту Семену Пегову, что почти каждый день звонит на передовую. Их разговор опубликовала пресс-служба полпредства в своем telegram-канале. «Да мы с Малышом (командир батальона „Спарта“ Денис Шундиков — прим. ред.) день через день общаемся. У нас много вопросов, какие мы можем обсудить», — сказал Жога. Пегов доложил обстановку на передовой. «Командир, я докладываю тебе, что здесь атмосфера такая же острая, как всегда», — рассказал Пегов. Судя по видео, все участники созвона были рады общению. Батальон «Спарта» для Жоги родной. Он возглавил его весной 2022-го после героической гибели его сына Владимира. В сентябре 2023-го Жога перешел на работу в Народный совет ДНР, а 2 октября стал полпредом.