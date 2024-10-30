Полпред Жога звонит на передовую каждый день. Видео

Полпред Жога рассказал Семену Пегову, что почти каждый день звонит на передовую
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбор доверенных лиц штаба кандидата в президенты с президентом России Владимиром Путиным. Москва, жога артем
Военкор доложил обстановку на передовой Фото:

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога рассказал по видеосвязи военному корреспонденту Семену Пегову, что почти каждый день звонит на передовую. Их разговор опубликовала пресс-служба полпредства в своем telegram-канале.

«Да мы с Малышом (командир батальона „Спарта“ Денис Шундиков — прим. ред.) день через день общаемся. У нас много вопросов, какие мы можем обсудить», — сказал Жога.

Пегов доложил обстановку на передовой. «Командир, я докладываю тебе, что здесь атмосфера такая же острая, как всегда», — рассказал Пегов. Судя по видео, все участники созвона были рады общению.

Батальон «Спарта» для Жоги родной. Он возглавил его весной 2022-го после героической гибели его сына Владимира. В сентябре 2023-го Жога перешел на работу в Народный совет ДНР, а 2 октября стал полпредом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога рассказал по видеосвязи военному корреспонденту Семену Пегову, что почти каждый день звонит на передовую. Их разговор опубликовала пресс-служба полпредства в своем telegram-канале. «Да мы с Малышом (командир батальона „Спарта“ Денис Шундиков — прим. ред.) день через день общаемся. У нас много вопросов, какие мы можем обсудить», — сказал Жога. Пегов доложил обстановку на передовой. «Командир, я докладываю тебе, что здесь атмосфера такая же острая, как всегда», — рассказал Пегов. Судя по видео, все участники созвона были рады общению. Батальон «Спарта» для Жоги родной. Он возглавил его весной 2022-го после героической гибели его сына Владимира. В сентябре 2023-го Жога перешел на работу в Народный совет ДНР, а 2 октября стал полпредом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...