Госдеп: «план победы» Зеленского вызвал обеспокоенность у союзников США

31 октября 2024 в 00:44 Размер текста - 17 +

Союзники США беспокоятся из-за «плана победы» Владимира Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине «План победы» президента Украины Владимира Зеленского вызвал обеспокоенность среди союзников США, продолжается обсуждение его положений. Об этом сообщил представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер. «Не думаю, что такое обстоятельство усложняет ситуацию. Но оно определенно беспокоит ряд наших союзников по НАТО. Мы слышали об этом в наших разговорах с союзниками», — заявил Миллер журналистам на брифинге, его слова приводит РИА Новости. Сообщалось, что Зеленский представил «план победы», состоящий из пяти ключевых пунктов. Миллер рассказал, что в плане речь идет о действиях, которые могли бы предпринять государства по всему миру, также в неопубликованной части содержится запрос на предоставление Украине крылатых ракет Tomahawk. Зеленский возмутился из-за утечек конфиденциальной информации из Белого дома. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского вызвал обеспокоенность среди союзников США, продолжается обсуждение его положений. Об этом сообщил представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер. «Не думаю, что такое обстоятельство усложняет ситуацию. Но оно определенно беспокоит ряд наших союзников по НАТО. Мы слышали об этом в наших разговорах с союзниками», — заявил Миллер журналистам на брифинге, его слова приводит РИА Новости. Сообщалось, что Зеленский представил «план победы», состоящий из пяти ключевых пунктов. Миллер рассказал, что в плане речь идет о действиях, которые могли бы предпринять государства по всему миру, также в неопубликованной части содержится запрос на предоставление Украине крылатых ракет Tomahawk. Зеленский возмутился из-за утечек конфиденциальной информации из Белого дома.