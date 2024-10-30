США пригрозили последствиями участия КНДР в конфликте на Украине: о чем заявил глава Пентагона

Остин: участие КНДР в конфликте на Украине грозит расширением поддержки Киева

31 октября 2024 в 04:52 Размер текста - 17 +

Остин предположил, что к конфликту могут подключиться третьи страны. Фото: Office of the Secretary of Defense Public Affairs / Lisa Ferdinando Возможное участие северокорейских войск на стороне России в боях против Украины может «подтолкнуть других к разного рода мерам» и потенциальному расширению конфликта, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции со своим южнокорейским коллегой Ким Ен Хеном. Чем грозят и как реагируют США на возможные поставки военных КНДР в Россию — в материале URA.RU. Остин: участие КНДР в СВО привлечет к конфликту третьи страны Переброска военных КНДР на Украину может привести к новым формам поддержки Киева со стороны Запада. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. Он предположил, что к конфликту могут подключиться третьи страны. «Вы упомянули о моих высказываниях насчет потенциального расширения этого конфликта. Да, это возможное участие Пхеньяна в СВО может подтолкнуть других предпринять действия, различные виды действий. Но я не стану строить догадки о том, что именно может произойти. Есть ряд вариантов того, что может случиться», — заявил Остин, подчеркивая неопределенность возможных последствий участия КНДР в конфликте. Кроме того, Остин призвал КНДР прекратить дестабилизирующее поведение в различных регионах мира, включая Индийский и Тихий океаны, а также в европейском театре военных действий. По его словам, такие действия со стороны Пхеньяна могут привести к продлению или расширению конфликта. США и их союзники обсуждают варианты ответа Остин выразил обеспокоенность по поводу якобы переброски войск КНДР в Россию и обсуждает с союзниками возможные ответные меры. О своих опасениях Остин заявил во время пресс-конференции в Пентагоне, подчеркнув беспрецедентный уровень военного взаимодействия между Россией и Северной Кореей. «Мы также обсуждаем, каким образом вместе с союзниками и партнерами ответить на эту опасную и дестабилизирующую эскалацию», — отметил Ллойд Остин. По его словам, на территории России якобы могут находиться до 10 тысяч военнослужащих из КНДР, некоторые из которых расположены возле Украины. Это вызывает беспокойство у главы Пентагона относительно возможного использования этих сил Кремлем для поддержки военных операций в Курской области. Остин призвал Россию пересмотреть свою политику в данном контексте. США и Южная Корея намерены расширить военное сотрудничество На фоне обострения отношений с КНДР власти США и Южной Кореи решили укреплять военное сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил Остин. «Министр Ким и я поддержали сегодня рамочную договоренность о расширении сотрудничества наших стран с упором на общие ценности и интересы», — заявил Ллойд Остин на конференции. Остин подчеркнул обязательства США продолжать поддерживать оборону Республики Корея, используя все возможные средства, включая современные технологии и неядерный потенциал. По его словам, двустороннее сотрудничество будет включать возобновление крупномасштабных совместных исследований, что способствует укреплению стабильности в регионе и расширению оборонных возможностей обеих стран. США намерены защищать Южную Корею ядерным оружием Ллойд Остин заявил, что Пентагон намерен защищать Южную Корею всеми видами оружия, в том числе ядерным. Он подчеркнул нерушимость обязательств Вашингтона перед своим союзником. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возможное участие северокорейских войск на стороне России в боях против Украины может «подтолкнуть других к разного рода мерам» и потенциальному расширению конфликта, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции со своим южнокорейским коллегой Ким Ен Хеном. Чем грозят и как реагируют США на возможные поставки военных КНДР в Россию — в материале URA.RU. Переброска военных КНДР на Украину может привести к новым формам поддержки Киева со стороны Запада. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. Он предположил, что к конфликту могут подключиться третьи страны. «Вы упомянули о моих высказываниях насчет потенциального расширения этого конфликта. Да, это возможное участие Пхеньяна в СВО может подтолкнуть других предпринять действия, различные виды действий. Но я не стану строить догадки о том, что именно может произойти. Есть ряд вариантов того, что может случиться», — заявил Остин, подчеркивая неопределенность возможных последствий участия КНДР в конфликте. Кроме того, Остин призвал КНДР прекратить дестабилизирующее поведение в различных регионах мира, включая Индийский и Тихий океаны, а также в европейском театре военных действий. По его словам, такие действия со стороны Пхеньяна могут привести к продлению или расширению конфликта. Остин выразил обеспокоенность по поводу якобы переброски войск КНДР в Россию и обсуждает с союзниками возможные ответные меры. О своих опасениях Остин заявил во время пресс-конференции в Пентагоне, подчеркнув беспрецедентный уровень военного взаимодействия между Россией и Северной Кореей. «Мы также обсуждаем, каким образом вместе с союзниками и партнерами ответить на эту опасную и дестабилизирующую эскалацию», — отметил Ллойд Остин. По его словам, на территории России якобы могут находиться до 10 тысяч военнослужащих из КНДР, некоторые из которых расположены возле Украины. Это вызывает беспокойство у главы Пентагона относительно возможного использования этих сил Кремлем для поддержки военных операций в Курской области. Остин призвал Россию пересмотреть свою политику в данном контексте. На фоне обострения отношений с КНДР власти США и Южной Кореи решили укреплять военное сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил Остин. «Министр Ким и я поддержали сегодня рамочную договоренность о расширении сотрудничества наших стран с упором на общие ценности и интересы», — заявил Ллойд Остин на конференции. Остин подчеркнул обязательства США продолжать поддерживать оборону Республики Корея, используя все возможные средства, включая современные технологии и неядерный потенциал. По его словам, двустороннее сотрудничество будет включать возобновление крупномасштабных совместных исследований, что способствует укреплению стабильности в регионе и расширению оборонных возможностей обеих стран. Ллойд Остин заявил, что Пентагон намерен защищать Южную Корею всеми видами оружия, в том числе ядерным. Он подчеркнул нерушимость обязательств Вашингтона перед своим союзником.