Звезда «Реальных пацанов» Селиванов и его экс-жена до суда начали делить дочь в соцсетях

Актер из Перми Владимир Селиванов и его бывшая жена Виктория еще до начала судебного процесса по поводу того, с кем будет жить их дочь Ева, обменялись упреками в социальных сетях. О судебном иске от звезды сериала «Реальные пацаны» к экс-супруге стало известно 30 октября. После этого Селиванов объяснил решение забрать дочь себе.
«К сожалению, со стороны моей бывшей супруги стали случаться некрасивые, опасные для психики ребенка манипуляции. Я не хочу говорить про нее дурно, но звонки в любое время дня и ночи на тему „Срочно перечисли денег, или дочь ты не увидишь“, и это в присутствии дочери, стали нормой. Также стало нормой транслировать свои запросы непосредственно через ребенка: „Папа перечисли маме денег…“», — написал Селиванов в соцсетях.
Актер подчеркивает, что всех своих четырех детей он полностью финансово обеспечивает. По его мнению, вовлекать ребенка в споры взрослых вокруг денег недопустимо. Селиванов также отмечает, что не намерен запрещать Виктории общаться с дочерью, если суд встанет на его сторону и Ева будет жить с ним.
Виктория на претензии бывшего мужа также ответила в социальных сетях. Она заявила, что ее никто не запугает и не отберет дочь. «Мы родители, наша задача — сберечь детей от всех невзгод, поддерживать друг друга, даже когда мы не в браке. А заставлять ребенка делать выбор между родителями — это бесчеловечно! Это ужасно!» — обратилась она к Селиванову.
Как ранее рассказывало URA.RU, Владимир Селиванов подал судебный иск к бывшей жене Виктории 24 октября. На 26 ноября суд назначил участникам спора проведение беседы. Дочь Ева родилась у четы Селивановых в 2017 году. Весной 2023 года пара развелась. В апреле 2024 года у Селиванова появился на свет сын. Кирилла родила новая подруга актера Александра Калмыкова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!