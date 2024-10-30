30 октября 2024

Звезда «Реальных пацанов» Селиванов и его экс-жена до суда начали делить дочь в соцсетях

Актер Владимир Селиванов обвинил бывшую жену в манипулировании дочерью
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Селиванов утверждает, что содержит всех своих детей
Владимир Селиванов утверждает, что содержит всех своих детей Фото:

Актер из Перми Владимир Селиванов и его бывшая жена Виктория еще до начала судебного процесса по поводу того, с кем будет жить их дочь Ева, обменялись упреками в социальных сетях. О судебном иске от звезды сериала «Реальные пацаны» к экс-супруге стало известно 30 октября. После этого Селиванов объяснил решение забрать дочь себе.

«К сожалению, со стороны моей бывшей супруги стали случаться некрасивые, опасные для психики ребенка манипуляции. Я не хочу говорить про нее дурно, но звонки в любое время дня и ночи на тему „Срочно перечисли денег, или дочь ты не увидишь“, и это в присутствии дочери, стали нормой. Также стало нормой транслировать свои запросы непосредственно через ребенка: „Папа перечисли маме денег…“», — написал Селиванов в соцсетях.

Актер подчеркивает, что всех своих четырех детей он полностью финансово обеспечивает. По его мнению, вовлекать ребенка в споры взрослых вокруг денег недопустимо. Селиванов также отмечает, что не намерен запрещать Виктории общаться с дочерью, если суд встанет на его сторону и Ева будет жить с ним.

Виктория на претензии бывшего мужа также ответила в социальных сетях. Она заявила, что ее никто не запугает и не отберет дочь. «Мы родители, наша задача — сберечь детей от всех невзгод, поддерживать друг друга, даже когда мы не в браке. А заставлять ребенка делать выбор между родителями — это бесчеловечно! Это ужасно!» — обратилась она к Селиванову.

Как ранее рассказывало URA.RU, Владимир Селиванов подал судебный иск к бывшей жене Виктории 24 октября. На 26 ноября суд назначил участникам спора проведение беседы. Дочь Ева родилась у четы Селивановых в 2017 году. Весной 2023 года пара развелась. В апреле 2024 года у Селиванова появился на свет сын. Кирилла родила новая подруга актера Александра Калмыкова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актер из Перми Владимир Селиванов и его бывшая жена Виктория еще до начала судебного процесса по поводу того, с кем будет жить их дочь Ева, обменялись упреками в социальных сетях. О судебном иске от звезды сериала «Реальные пацаны» к экс-супруге стало известно 30 октября. После этого Селиванов объяснил решение забрать дочь себе. «К сожалению, со стороны моей бывшей супруги стали случаться некрасивые, опасные для психики ребенка манипуляции. Я не хочу говорить про нее дурно, но звонки в любое время дня и ночи на тему „Срочно перечисли денег, или дочь ты не увидишь“, и это в присутствии дочери, стали нормой. Также стало нормой транслировать свои запросы непосредственно через ребенка: „Папа перечисли маме денег…“», — написал Селиванов в соцсетях. Актер подчеркивает, что всех своих четырех детей он полностью финансово обеспечивает. По его мнению, вовлекать ребенка в споры взрослых вокруг денег недопустимо. Селиванов также отмечает, что не намерен запрещать Виктории общаться с дочерью, если суд встанет на его сторону и Ева будет жить с ним. Виктория на претензии бывшего мужа также ответила в социальных сетях. Она заявила, что ее никто не запугает и не отберет дочь. «Мы родители, наша задача — сберечь детей от всех невзгод, поддерживать друг друга, даже когда мы не в браке. А заставлять ребенка делать выбор между родителями — это бесчеловечно! Это ужасно!» — обратилась она к Селиванову. Как ранее рассказывало URA.RU, Владимир Селиванов подал судебный иск к бывшей жене Виктории 24 октября. На 26 ноября суд назначил участникам спора проведение беседы. Дочь Ева родилась у четы Селивановых в 2017 году. Весной 2023 года пара развелась. В апреле 2024 года у Селиванова появился на свет сын. Кирилла родила новая подруга актера Александра Калмыкова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...