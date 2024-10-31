Задержанный за коррупцию челябинский экс-росгвардец пытался оспорить срок в СИЗО

31 октября 2024 в 15:59 Размер текста - 17 +

Сергея Самохина обвиняют в превышении полномочий и получении взяток Фото: Павел Сидоров © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело челябинского росгвардейца Самохина Задержанный ФСБ бывший замначальника ОЛРР Росгвардии по Челябинску подполковник Сергей Самохин, обвиняемый в превышении должностных полномочий и получении взяток, 31 октября пытался оспорить срок в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского облсуда, попытка не увенчалась успехом, бывшего силовика оставили под стражей до середины декабря. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого Сергея Самохина. Постановление Тракторозаводского райсуда Челябинска, которым обвиняемому продлен срок действия меры пресечения в виде заключения до 15 декабря, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Адвокаты Самохина в своей апелляционной жалобе просили суд изменить решение. По их мнению, были основания избрать для их подзащитного иную меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Новость по теме Что известно об уголовном деле в отношении челябинского росгвардейца Самохина Самохин был задержан сотрудниками УФСБ по региону в мае. Вместе с ним под следствие попал старший инспектор ОЛРР по Челябинску Сергей Серебрянников. Обоих обвинили в превышении должностных полномочий и получении взяток. Предварительно, высокопоставленные сотрудники Росгвардии (на момент задержания они еще состояли в рядах Росгвардии) помогали владельцу и директору ООО ЧОО «Городская охрана», Артему Коркину. В одном случае они «отмазали» бизнесмена от ответственности, повесив виновность на фиктивного директора фирмы. Также следствие считает, что Самохин получал деньги от Коркина за общее покровительство и помощь с прохождением проверок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержанный ФСБ бывший замначальника ОЛРР Росгвардии по Челябинску подполковник Сергей Самохин, обвиняемый в превышении должностных полномочий и получении взяток, 31 октября пытался оспорить срок в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского облсуда, попытка не увенчалась успехом, бывшего силовика оставили под стражей до середины декабря. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого Сергея Самохина. Постановление Тракторозаводского райсуда Челябинска, которым обвиняемому продлен срок действия меры пресечения в виде заключения до 15 декабря, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Адвокаты Самохина в своей апелляционной жалобе просили суд изменить решение. По их мнению, были основания избрать для их подзащитного иную меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Самохин был задержан сотрудниками УФСБ по региону в мае. Вместе с ним под следствие попал старший инспектор ОЛРР по Челябинску Сергей Серебрянников. Обоих обвинили в превышении должностных полномочий и получении взяток. Предварительно, высокопоставленные сотрудники Росгвардии (на момент задержания они еще состояли в рядах Росгвардии) помогали владельцу и директору ООО ЧОО «Городская охрана», Артему Коркину. В одном случае они «отмазали» бизнесмена от ответственности, повесив виновность на фиктивного директора фирмы. Также следствие считает, что Самохин получал деньги от Коркина за общее покровительство и помощь с прохождением проверок.