Как будут выглядеть новые станции метро в Екатеринбурге. Фото

В генплане Екатеринбурга расширение метро запланировано до 2045 года

01 ноября 2024 в 13:16 Размер текста - 17 +

Некоторые станции продолжат ту, которая уже есть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Екатеринбурга задумали построить новые станции метро до 2045 года. Их хотят установить на одной существующей и двух запланированных ветках. URA.RU посмотрело по генплану города и представило, где могут быть выходы со станций — показываем и вам. Предполагается, что запланированные станции продлят первую ветку от «Ботанической» до Академического района. Для более наглядного понимания на картинках использованы уже существующие входы в метро. Затем они помещены в те точки на карте, где отмечены будущие станции. Согласно генплану, к уже действующим станциям на первой ветке добавятся: «Калиновская» (возле ТЦ Veer Mall), «Уктусские горы» (ул. Щербакова), «Солнечная» (микрорайон Солнечный), «Академическая» (район Академический). Станция «Бажовская» существует, но не открыта и будет работать на третьей запланированной ветке. Она пройдет по улице Большакова в пересечении с первой веткой. На данный момент в Екатеринбурге работает одна линия метро. Последнюю станцию — «Чкаловскую» — открыли 28 июля 2012 года. Вторую ветку, которая должна была соединять ЖБИ и ВИЗ начали проектировать в 1988 году. Однако это не принесло результатов из-за отсутствия поддержки со стороны федерального руководства. В 2021-м мэрия начала переговоры с компанией «Мосинжпроект» (строит станции в Москве). Но после начала спецоперации РФ на Украине и санкций против России обсуждения приостановили. Вернулись к ним только в июле 2024-го в рамках транспортной реформы. По данным URA.RU, если проект продления первой ветки будет отклонен, власти готовы рассмотреть строительство полноценной второй ветки из Академического до центра города. В таком случае появятся станции «Академическая» за Преображенским парком и «Краснолесья» в Академическом районе, также станции «Юго-Западная» (в районе улиц Бардина и Ясная), «Московская» (перекресток улиц Московская-Щорса), «Парковая» (в районе улиц Куйбышева-Бажова) и «Восточная» (перекресток улиц Ленина-Восточная). Кроме того, будет построено Юго-Западное депо — за ЕКАД, около поселка Медный. Третья линия, как предполагается, может начаться от станции «Янтарная» (лесной массив Верх-Исетского пруда) и пройти через станции «Западная» (ул. Крауля, недалеко от «Леруа Мерлен»), «Металлургическая» (пересечение улиц Викулова-Крауля), «Татищевская» (Токарей-Татищева), «Уральских Коммунаров» (Московская-Ленина), «Театральная» (Мамина-Сибиряка-Ленина), «Восточная» (Ленина-Восточная) до «Политехнической» (Гагарина-Ленина). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Екатеринбурга задумали построить новые станции метро до 2045 года. Их хотят установить на одной существующей и двух запланированных ветках. URA.RU посмотрело по генплану города и представило, где могут быть выходы со станций — показываем и вам. Предполагается, что запланированные станции продлят первую ветку от «Ботанической» до Академического района. Для более наглядного понимания на картинках использованы уже существующие входы в метро. Затем они помещены в те точки на карте, где отмечены будущие станции. Согласно генплану, к уже действующим станциям на первой ветке добавятся: «Калиновская» (возле ТЦ Veer Mall), «Уктусские горы» (ул. Щербакова), «Солнечная» (микрорайон Солнечный), «Академическая» (район Академический). Станция «Бажовская» существует, но не открыта и будет работать на третьей запланированной ветке. Она пройдет по улице Большакова в пересечении с первой веткой. На данный момент в Екатеринбурге работает одна линия метро. Последнюю станцию — «Чкаловскую» — открыли 28 июля 2012 года. Вторую ветку, которая должна была соединять ЖБИ и ВИЗ начали проектировать в 1988 году. Однако это не принесло результатов из-за отсутствия поддержки со стороны федерального руководства. В 2021-м мэрия начала переговоры с компанией «Мосинжпроект» (строит станции в Москве). Но после начала спецоперации РФ на Украине и санкций против России обсуждения приостановили. Вернулись к ним только в июле 2024-го в рамках транспортной реформы. По данным URA.RU, если проект продления первой ветки будет отклонен, власти готовы рассмотреть строительство полноценной второй ветки из Академического до центра города. В таком случае появятся станции «Академическая» за Преображенским парком и «Краснолесья» в Академическом районе, также станции «Юго-Западная» (в районе улиц Бардина и Ясная), «Московская» (перекресток улиц Московская-Щорса), «Парковая» (в районе улиц Куйбышева-Бажова) и «Восточная» (перекресток улиц Ленина-Восточная). Кроме того, будет построено Юго-Западное депо — за ЕКАД, около поселка Медный. Третья линия, как предполагается, может начаться от станции «Янтарная» (лесной массив Верх-Исетского пруда) и пройти через станции «Западная» (ул. Крауля, недалеко от «Леруа Мерлен»), «Металлургическая» (пересечение улиц Викулова-Крауля), «Татищевская» (Токарей-Татищева), «Уральских Коммунаров» (Московская-Ленина), «Театральная» (Мамина-Сибиряка-Ленина), «Восточная» (Ленина-Восточная) до «Политехнической» (Гагарина-Ленина).