Задержанная звезда «Дома-2» Шевцова попадалась на краже в Екатеринбурге

31 октября 2024 в 16:51 Размер текста - 17 +

Реального тюремного срока Яна Шевцова избежала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывшая возлюбленная рэпера Гуфа (Алексей Долматов), звезда «Дома-2» Яна Шевцова шесть лет назад попала под суд за кражу в Екатеринбурге. Подробности уголовного дела URA.RU рассказал источник. «По версии следствия, 25 мая 2018 года Шевцова украла 20 тысяч рублей из рюкзака в квартире №25 на улице Белинского. Это произошло около шести часов утра», — сказал собеседник агентства. Шевцовой вменили п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением и с причинением значительного ущерба). Дело рассматривалось в Октябрьском районном суде. Там URA.RU заявили, что оно закончилось примирением сторон. Сама Шевцова заявила корреспонденту, что никогда не была судима. Сейчас Яне может грозить дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). По данным собеседника URA.RU, 10 октября силовики задержали Шевцову у ТЦ «Фан Фан» якобы при получении миллиона рублей. Эти деньги, по слухам, она требовала у бизнесмена за молчание. Яна, уверяет источник, грозилась публично рассказать о том, что предприниматель бросил ее одну с ребенком, которого она родила от него (собеседник говорит, что у пары нет детей). Яна дала объяснения силовикам. При этом, по словам Шевцовой, бизнесмен угрожал ей и принуждал к сексу. В полицию девушка не обращалась. Перед задержанием — 8 октября — гаишники забрали у Яны черный Mercedes (якобы у нее нет прав). Она считает, что силовики могли работать по наводке коммерсанта. Дозвониться до него не получилось, его адвокат Сергей Колосовский воздержался от комментариев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшая возлюбленная рэпера Гуфа (Алексей Долматов), звезда «Дома-2» Яна Шевцова шесть лет назад попала под суд за кражу в Екатеринбурге. Подробности уголовного дела URA.RU рассказал источник. «По версии следствия, 25 мая 2018 года Шевцова украла 20 тысяч рублей из рюкзака в квартире №25 на улице Белинского. Это произошло около шести часов утра», — сказал собеседник агентства. Шевцовой вменили п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением и с причинением значительного ущерба). Дело рассматривалось в Октябрьском районном суде. Там URA.RU заявили, что оно закончилось примирением сторон. Сама Шевцова заявила корреспонденту, что никогда не была судима. Сейчас Яне может грозить дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). По данным собеседника URA.RU, 10 октября силовики задержали Шевцову у ТЦ «Фан Фан» якобы при получении миллиона рублей. Эти деньги, по слухам, она требовала у бизнесмена за молчание. Яна, уверяет источник, грозилась публично рассказать о том, что предприниматель бросил ее одну с ребенком, которого она родила от него (собеседник говорит, что у пары нет детей). Яна дала объяснения силовикам. При этом, по словам Шевцовой, бизнесмен угрожал ей и принуждал к сексу. В полицию девушка не обращалась. Перед задержанием — 8 октября — гаишники забрали у Яны черный Mercedes (якобы у нее нет прав). Она считает, что силовики могли работать по наводке коммерсанта. Дозвониться до него не получилось, его адвокат Сергей Колосовский воздержался от комментариев.