FT: госсекретарь Блинкен насчитал 8 тысяч бойцов КНДР под Курском

Северная Корея направила в Курскую область до 8000 своих военных. Такими данными поделился американский госсекретарь Энтони Блинкен.
«КНДР перебросила до 8000 военнослужащих в РФ», — Энтони Блинкена цитирует Financial Times. По словам госсекретаря, все передислоцированные военнослужащие находятся на территории Курской области.
При это Пентагон не видит, что северокорейские бойцы участвуют в боях против украинцев. В США ожидают, что это скоро произойдет, добавил Блинкен. Он считает, РФ обучает прибывавшие формирования союзников тактическим маневрам, навыкам использования артиллерии и беспилотников.
Редакция URA.RU обратилась в Минобороны РФ за комментарием по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее США переговорили с Китаем по поводу слухов о присутствии сил Северной Кореи на территории России. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что решение о поддержке между КНДР и российской стороной является вопросом суверенных прав. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, военное сотрудничество Пхеньяна и Москвы не противоречит международным нормам. Постпред РФ в ООН Василий Небензя назвал враньем отправку в зону СВО северокорейских военных, передает телеканал 360.
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