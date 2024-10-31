31 октября 2024

FT: госсекретарь Блинкен насчитал 8 тысяч бойцов КНДР под Курском

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Американская разведка докладывала о 10 000 военнослужащих КНДР в Курской области
Американская разведка докладывала о 10 000 военнослужащих КНДР в Курской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Северная Корея направила в Курскую область до 8000 своих военных. Такими данными поделился американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«КНДР перебросила до 8000 военнослужащих в РФ», — Энтони Блинкена цитирует Financial Times. По словам госсекретаря, все передислоцированные военнослужащие находятся на территории Курской области.

При это Пентагон не видит, что северокорейские бойцы участвуют в боях против украинцев. В США ожидают, что это скоро произойдет, добавил Блинкен. Он считает, РФ обучает прибывавшие формирования союзников тактическим маневрам, навыкам использования артиллерии и беспилотников. 

Редакция URA.RU обратилась в Минобороны РФ за комментарием по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее США переговорили с Китаем по поводу слухов о присутствии сил Северной Кореи на территории России. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что решение о поддержке между КНДР и российской стороной является вопросом суверенных прав. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, военное сотрудничество Пхеньяна и Москвы не противоречит международным нормам. Постпред РФ в ООН Василий Небензя назвал враньем отправку в зону СВО северокорейских военных, передает телеканал 360.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Северная Корея направила в Курскую область до 8000 своих военных. Такими данными поделился американский госсекретарь Энтони Блинкен. «КНДР перебросила до 8000 военнослужащих в РФ», — Энтони Блинкена цитирует Financial Times. По словам госсекретаря, все передислоцированные военнослужащие находятся на территории Курской области. При это Пентагон не видит, что северокорейские бойцы участвуют в боях против украинцев. В США ожидают, что это скоро произойдет, добавил Блинкен. Он считает, РФ обучает прибывавшие формирования союзников тактическим маневрам, навыкам использования артиллерии и беспилотников.  Редакция URA.RU обратилась в Минобороны РФ за комментарием по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее США переговорили с Китаем по поводу слухов о присутствии сил Северной Кореи на территории России. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что решение о поддержке между КНДР и российской стороной является вопросом суверенных прав. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, военное сотрудничество Пхеньяна и Москвы не противоречит международным нормам. Постпред РФ  в ООН Василий Небензя назвал враньем отправку в зону СВО северокорейских военных, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...