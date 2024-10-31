Происшествия Криминал Цыгана, стрелявшего по толпе в Коркино, оставили в СИЗО 01 ноября 2024 в 10:38 Размер текста - 17 + Челябинский облсуд оставил стрелка в СИЗО Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки Представителя цыганской диаспоры, который, стреляя по толпе жителей Коркино во время народных волнений, ранил двух людей, оставили в СИЗО. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе. «Адвокат обвиняемого обжаловал решение Коркинского горсуда о взятии подзащитного под стражу до 24 декабря. Решение первой инстанции оставили без изменения», — рассказал URA.RU источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу Челябинского облсуда. На момент публикации ответа не последовало. Цыгана задержали после народных волнений в Коркино. Предварительно, он укрылся в доме местного барона, откуда начал стрелять по толпе, ранив двоих мужчин. В его отношении возбуждено уголовное дело по по ч.3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Поводом для массовых протестов в Коркино, когда на улицы вышли порядка 150 человек, стало жестокое убийство 40-летней женщины-таксистки Елены Сарафановой (Манжосовой). Были разгромлены несколько домов диаспоры, в город пришлось стянуть 500 силовиков. Резонансное расследование забрали в центральный аппарат СКР по распоряжению его руководителя Александра Бастрыкина. Сейчас в муниципалитете происходит смена власти: по инициативе губернатора Алексея Текслера ушли в отставку глава Наталья Лощинина и ее первый заместитель Владимир Шукаев. Временным руководителем муниципального района стал экс-глава Ленинского района Челябинска Александр Орел. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Представителя цыганской диаспоры, который, стреляя по толпе жителей Коркино во время народных волнений, ранил двух людей, оставили в СИЗО. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе. «Адвокат обвиняемого обжаловал решение Коркинского горсуда о взятии подзащитного под стражу до 24 декабря. Решение первой инстанции оставили без изменения», — рассказал URA.RU источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу Челябинского облсуда. На момент публикации ответа не последовало. Цыгана задержали после народных волнений в Коркино. Предварительно, он укрылся в доме местного барона, откуда начал стрелять по толпе, ранив двоих мужчин. В его отношении возбуждено уголовное дело по по ч.3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Поводом для массовых протестов в Коркино, когда на улицы вышли порядка 150 человек, стало жестокое убийство 40-летней женщины-таксистки Елены Сарафановой (Манжосовой). Были разгромлены несколько домов диаспоры, в город пришлось стянуть 500 силовиков. Резонансное расследование забрали в центральный аппарат СКР по распоряжению его руководителя Александра Бастрыкина. Сейчас в муниципалитете происходит смена власти: по инициативе губернатора Алексея Текслера ушли в отставку глава Наталья Лощинина и ее первый заместитель Владимир Шукаев. Временным руководителем муниципального района стал экс-глава Ленинского района Челябинска Александр Орел. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям