30 октября 2024

Исход чиновников из мэрии Коркино после цыганских погромов продолжился

Первый зам Шукаев уволился вслед за главой Коркино после беспорядков
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый замглавы Коркинского муниципального района Владимир Шукаев уволился после погрома цыганских домов. Накануне также ушла в отставку глава муниципалитета Наталья Лощинина.

«Собственно говоря, Шукаев написал заявление даже раньше Лощининой. В правительстве региона сочли, что после произошедшего власть в муниципалитете следует обновить», — пояснил источник URA.RU.

Сменить Шукаева на его посту должен экс-замглавы Ленинского района Челябинска Александр Орел. Затем он станет врио главы муниципального района, после чего последуют выборы и, с высокой степенью вероятности, он и возглавит Коркино. С должности главы Ленинского района Орел уволился 31 октября.

Поводом для массовых протестов в Коркино, когда на улицы вышли порядка 150 человек, стало жестокое убийство 40-летней женщины-таксистки Елены Сарафановой (Манжосовой). Были разгромлены несколько домов диаспоры, в город пришлось стянуть 500 силовиков. Резонансное расследование забрали в центральный аппарат СКР по распоряжению его руководителя Александра Бастрыкина. Полпред в УрФО Артем Жога, взявший конфликт на контроль, сегодня провел совещание со всеми главными федеральными инспекторами округа.

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Первый замглавы Коркинского муниципального района Владимир Шукаев уволился после погрома цыганских домов. Накануне также ушла в отставку глава муниципалитета Наталья Лощинина. «Собственно говоря, Шукаев написал заявление даже раньше Лощининой. В правительстве региона сочли, что после произошедшего власть в муниципалитете следует обновить», — пояснил источник URA.RU. Сменить Шукаева на его посту должен экс-замглавы Ленинского района Челябинска Александр Орел. Затем он станет врио главы муниципального района, после чего последуют выборы и, с высокой степенью вероятности, он и возглавит Коркино. С должности главы Ленинского района Орел уволился 31 октября. Поводом для массовых протестов в Коркино, когда на улицы вышли порядка 150 человек, стало жестокое убийство 40-летней женщины-таксистки Елены Сарафановой (Манжосовой). Были разгромлены несколько домов диаспоры, в город пришлось стянуть 500 силовиков. Резонансное расследование забрали в центральный аппарат СКР по распоряжению его руководителя Александра Бастрыкина. Полпред в УрФО Артем Жога, взявший конфликт на контроль, сегодня провел совещание со всеми главными федеральными инспекторами округа.
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