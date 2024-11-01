Челябинку, проходящую по делу о педофилии на ЧЭМК, оставили за решеткой. Фото, видео

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Продление меры пресечения Дарье Филичкиной, Центральный райсуд Челябинск, филичкина дарья
Дарью Филичкину оставили в СИЗО до 10 декабря Фото:
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Уголовное дело в отношении гендиректора ЧЭМК Ходоровского

Челябинке Дарье Филичкиной, которая, по версии следствия, поставляла экс-гендиректору ЧЭМК Павлу Ходоровскому несовершеннолетних девочек для плотских утех, продлили срок в СИЗО до 10 декабря. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала Центрального райсуда.

«Удовлетворить ходатайство следствия. Продлить срок содержания до 10 декабря», — зачитала решение судья. Заседание прошло в закрытом от СМИ режиме.

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Что известно о деле гендиректора ЧЭМК Ходоровского, обвиняемого в сексе с несовершеннолетними

Предварительно, показания Филичкиной стали основанием для задержания Ходоровского. По версии следствия, женщина подыскивала для бывшего топ-менеджера несовершеннолетних девушек. Перед этим она подсаживала их на наркотики.

После задержания Ходоровский отрицал вину в сексе с несовершеннолетними, даже несмотря на вещественные доказательства в виде порнографических материалов с их участием, найденных в его телефоне. После же топ-менеджер сдался и пошел на сделку со следствием. Его дело было выделено в отдельное производство. В настоящий момент документы уже находятся в суде.

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Челябинке Дарье Филичкиной, которая, по версии следствия, поставляла экс-гендиректору ЧЭМК Павлу Ходоровскому несовершеннолетних девочек для плотских утех, продлили срок в СИЗО до 10 декабря. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала Центрального райсуда. «Удовлетворить ходатайство следствия. Продлить срок содержания до 10 декабря», — зачитала решение судья. Заседание прошло в закрытом от СМИ режиме. Предварительно, показания Филичкиной стали основанием для задержания Ходоровского. По версии следствия, женщина подыскивала для бывшего топ-менеджера несовершеннолетних девушек. Перед этим она подсаживала их на наркотики. После задержания Ходоровский отрицал вину в сексе с несовершеннолетними, даже несмотря на вещественные доказательства в виде порнографических материалов с их участием, найденных в его телефоне. После же топ-менеджер сдался и пошел на сделку со следствием. Его дело было выделено в отдельное производство. В настоящий момент документы уже находятся в суде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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