России не хватает производства заквасок для сыров и кисломолочной продукции. Сейчас большая их часть импортируется из Европы, но в планах у страны нарастить собственный выпуск, сообщил корреспонденту URA.RU генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов.
Как отметил эксперт, есть несколько инвестиционных проектов, которые направлены на производство отечественных заквасок для сыров и кисломолочной продукции. Тем более, что с развитием молочной индустрии спрос на этот компонент будет лишь увеличиваться.
«Большая часть заквасок импортируется — причем значительный объем ввозится из европейских стран-лидеров в этой индустрии. Все дело в том, что закваски не попали в санкционные списки того, что нельзя поставлять напрямую. Кроме того, их ввозят в Россию по параллельному импорту. Дефицита нет, но, конечно, нужно наращивать внутреннее производство», — уточнил Артем Белов.
По словам эксперта, российские производители активно замещают ушедшие с наших прилавков сыры. Если до 2014 года половина объема на рынке была импортированной, то сейчас около 80% делают внутри страны. Отечественные компании научились делать практически все виды сыра, даже с плесенью и буратту.
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