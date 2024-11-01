Россия хочет отказаться от поставок из Европы важного ингредиента для сыров

«Союзмолоко»: России не хватает заквасок для производства сыров и кисломолочки
© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас закваски и другие компоненты ввозят напрямую из западных стран или по параллельному импорту
Сейчас закваски и другие компоненты ввозят напрямую из западных стран или по параллельному импорту Фото:

России не хватает производства заквасок для сыров и кисломолочной продукции. Сейчас большая их часть импортируется из Европы, но в планах у страны нарастить собственный выпуск, сообщил корреспонденту URA.RU генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов.

Как отметил эксперт, есть несколько инвестиционных проектов, которые направлены на производство отечественных заквасок для сыров и кисломолочной продукции. Тем более, что с развитием молочной индустрии спрос на этот компонент будет лишь увеличиваться.

«Большая часть заквасок импортируется — причем значительный объем ввозится из европейских стран-лидеров в этой индустрии. Все дело в том, что закваски не попали в санкционные списки того, что нельзя поставлять напрямую. Кроме того, их ввозят в Россию по параллельному импорту. Дефицита нет, но, конечно, нужно наращивать внутреннее производство», — уточнил Артем Белов.

По словам эксперта, российские производители активно замещают ушедшие с наших прилавков сыры. Если до 2014 года половина объема на рынке была импортированной, то сейчас около 80% делают внутри страны. Отечественные компании научились делать практически все виды сыра, даже с плесенью и буратту.

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России не хватает производства заквасок для сыров и кисломолочной продукции. Сейчас большая их часть импортируется из Европы, но в планах у страны нарастить собственный выпуск, сообщил корреспонденту URA.RU генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов. Как отметил эксперт, есть несколько инвестиционных проектов, которые направлены на производство отечественных заквасок для сыров и кисломолочной продукции. Тем более, что с развитием молочной индустрии спрос на этот компонент будет лишь увеличиваться. «Большая часть заквасок импортируется — причем значительный объем ввозится из европейских стран-лидеров в этой индустрии. Все дело в том, что закваски не попали в санкционные списки того, что нельзя поставлять напрямую. Кроме того, их ввозят в Россию по параллельному импорту. Дефицита нет, но, конечно, нужно наращивать внутреннее производство», — уточнил Артем Белов. По словам эксперта, российские производители активно замещают ушедшие с наших прилавков сыры. Если до 2014 года половина объема на рынке была импортированной, то сейчас около 80% делают внутри страны. Отечественные компании научились делать практически все виды сыра, даже с плесенью и буратту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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