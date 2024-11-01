Новым крупнейшим покупателем российского сухого молока из России стал Алжир. Это второй по величине рынок после Китая, рассказал корреспонденту URA.RU генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов.
Биржевые товары, такие как сухая сыворотка, сухое обезжиренное и цельное молоко — это один из главных продуктов, который наша страна сгружает на экспорт. Конечно, продукты питания тоже пользуются спросом, особенно среди стран постсоветского пространства, отмечает Артем Белов. Но именно биржевые товары по его мнению могут стать драйвером российского молочного экспорта.
«В прошлом году первые российские предприятия получили разрешения на поставку молочных продуктов в Алжир.
Уже сейчас 2,5–3 тысячи тонн сухого обезжиренного молока из России были поставлены в страну. Этот рынок, второй по величине после Китая, предоставляет отличные возможности для развития и наращивания экспорта», — говорит генеральный директор «Союзмолоко».
В интервью URA.RU Артем Белов добавил, что каждый 25-й литр произведенного в России молока уходит на экспорт. Это приносит около 500 млн долларов ежегодно.
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