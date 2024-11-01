Президент «Гильдии строителей Урала» ушел с поста директора компании «Астон»

01 ноября 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

Трапезников возглавлял компанию с 2019 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент «Гильдии строителей Урала» Вячеслав Трапезников покинул должность директора компании «Астон. Екатеринбург». Его место занял глава «Группы Астон» Владимир Пухов. Это следует из открытых данных сервиса Rusprofile. Согласно сводке, Трапезников возглавлял «Астон. Екатеринбург» с 19 июня 2019 года по 31 октября 2024 года. Сейчас он стоит на должности директора ООО «Оргкомитет Строитель» и «Синица Девелопмент». Президентом «Гильдии строителей Урала» Трапезников является уже несколько лет. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к Вячеславу Трапезникову и пресс-службе девелопера. На момент публикации ответ не поступил. Причина ухода застройщика из компании пока неизвестна. Однако весной 2024-го «Астон. Екатеринбург» засветился в конфликте с горожанами, выходящими с протестами против высотки девелопера. Жители направили обращение президенту Владимиру Путину, председателю СКР Александру Бастрыкину и в горадминистрацию. Прокуратура взяла на контроль акции против строительства ЖК. На время разбирательств арбитраж запретил работы на участке. После запрета с участка застройки убрали технику и приостановили строительство, однако позднее работы продолжились. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент «Гильдии строителей Урала» Вячеслав Трапезников покинул должность директора компании «Астон. Екатеринбург». Его место занял глава «Группы Астон» Владимир Пухов. Это следует из открытых данных сервиса Rusprofile. Согласно сводке, Трапезников возглавлял «Астон. Екатеринбург» с 19 июня 2019 года по 31 октября 2024 года. Сейчас он стоит на должности директора ООО «Оргкомитет Строитель» и «Синица Девелопмент». Президентом «Гильдии строителей Урала» Трапезников является уже несколько лет. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к Вячеславу Трапезникову и пресс-службе девелопера. На момент публикации ответ не поступил. Причина ухода застройщика из компании пока неизвестна. Однако весной 2024-го «Астон. Екатеринбург» засветился в конфликте с горожанами, выходящими с протестами против высотки девелопера. Жители направили обращение президенту Владимиру Путину, председателю СКР Александру Бастрыкину и в горадминистрацию. Прокуратура взяла на контроль акции против строительства ЖК. На время разбирательств арбитраж запретил работы на участке. После запрета с участка застройки убрали технику и приостановили строительство, однако позднее работы продолжились.