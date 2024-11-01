Участникам специальной операции сохранят высокую зарплату после завершения боевых действий. Премьер-министр России Михаил Мишустин 1 ноября обсудил на встрече с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Григорием Гуровым вопрос о трудоустройстве военнослужащих. Как объяснили URA.RU эксперты, власти таким образом решат две задачи — заполнят рынок труда и помогут ветеранам адаптироваться к мирной жизни.
Мишустин на встрече с Гуровым отметил, что тот возглавил агентство недавно — в середине сентября, — но при этом обладает большим опытом взаимодействия с молодым поколением. «Вы работали в Министерстве науки и высшего образования, а также в „Движении первых“. И сейчас очень важно сделать все необходимое для того, чтобы вовлечь нашу молодежь в общественную, волонтерскую деятельность во благо государства», — подчеркнул премьер.
В России живет около 37 млн молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Их волнует тема социальных лифтов, карьерных возможностей и трудоустройства, напомнил Мишустин. «Очень много ребят задают вопросы, куда поступить, что у нас будет востребовано через несколько лет. Ведь сейчас все меняется. Год, два, три — и уже другие профессии становятся самыми важными. Когда?то, например, был огромный спрос на фундаментальные науки, и очень многие хотели стать учеными. Сейчас спрос тоже немалый, но меняется спектр наук — от биоинженерии до искусственного интеллекта, нужны специалисты», — сказал председатель правительства.
В контексте выбора профессии Мишустин упомянул и молодых участников специальной операции. Он назвал их примером мужества и патриотизма и подчеркнул, что нужно помочь им с профориентацией, когда они вернутся из зоны боевых действий.
Власти хотят, чтобы молодые участники боевых действий, которые начнут мирную жизнь, успешно прошли социально-психологическую адаптацию, обрели востребованную профессию и получали хороший доход, считает профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. «Задача состоит в том, чтобы заинтересовать человека, погружающегося в гражданскую жизнь, развивать свои навыки и в будущем чувствовать себя уверенно. Кроме того, важно сохранить ему высокую зарплату, которую он получал, защищая интересы страны в зоне специальной операции. Для этого и нужно предоставить ему информацию о том, какие профессии востребованы на рынке», — резюмировал эксперт.
Премьер затронул вопрос о возвращении молодых участников СВО к мирной жизни, поскольку правительство стремится решать его заблаговременно, объяснил первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «Эта тема актуальна. Есть молодые люди, которые уже вернулись. Они нуждаются в разных формах поддержки, в том числе и в трудоустройстве. Когда боевые действия закончатся, тема станет еще более значимой», — спрогнозировал он.
Часть молодых военнослужащих уже получила квалификацию до зачисления в армию, они смогут потом бесплатно ее повысить благодаря программам правительства, отметил политолог. «Когда они вернутся, целый ряд вакансий будет заполнен, в том числе и рабочие места, требующие сложных навыков. Это частично улучшит ситуацию на рынке труда, но не покроет дефицит кадров полностью, поскольку вопрос тесно связан с такими большими темами, как демография и миграция», — напомнил специалист.
Власти уже ведут работу по возвращению участников СВО, в том числе и молодых людей, к мирной жизни, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. В России запущен проект по профориентации и помощи в трудоустройстве участникам спецоперации, которые находятся на лечении и реабилитации в военных санаториях и госпиталях, уточнила она.
«Военнослужащим не нужно самим приходить в какие-то учреждения, чтобы их трудоустроили. Служба занятости, как мобильный офис, выезжает и разворачивается на территории медицинского учреждения, чтобы все желающие могли посмотреть, какую профессию бесплатно можно получить. Кроме того, уже в период лечения они смогут подготовиться к выходу на работу», — рассказала парламентарий.
Правительство также предусмотрело, что военнослужащий, за которым закреплено его рабочее место, может по возвращении из зоны СВО сменить профессию. Для этого ему дадут возможность пройти бесплатное обучение новому делу, либо предложат открыть свой собственный бизнес, для которого составят план, добавила Стенякина.
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