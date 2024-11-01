Дума курганского округа будет избавляться от депутатов, потерявших доверие

В Белозерском округе пересмотрели порядок отставки депутатов. Теперь полномочия рискуют потерять те, кто утратил доверие руководства муниципалитетом. Об этом сообщается в постановлении Белозерской окружной думы на их официальном сайте.
«Дума Белозерского муниципального округа Курганской области приняла решение об утверждении порядка увольнения (освобождения от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в случае утраты доверия. Это решение было принято в рамках борьбы с коррупцией», — указано в документе.
Основаниями для утраты доверия, согласно принятому решению, могут стать: непринятие мер по предотвращению конфликта интересов, несоблюдение требований о декларировании доходов и имущества, участие в управлении коммерческими организациями без предусмотренных законом исключений, осуществление предпринимательской деятельности и участие в иностранных некоммерческих организациях, несоблюдение запрета на владение иностранными финансовыми активами.
Для обеспечения прозрачности и доступности информации, решение о новом порядке увольнения будет опубликовано на официальном сайте Администрации Белозерского муниципального округа. Контроль за выполнением данного решения возложен на председателя Думы муниципального округа, что подчеркивает серьезный подход к исполнению нововведений в рамках антикоррупционной политики.
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