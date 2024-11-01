Вахтовиков из ХМАО зовут работать на «Уралвагонзавод» за 400 тысяч рублей

Вахтовикам из Ханты-Мансийского автономного округа предлагают работать операторами станков на предприятии «Уралвагонзавод» в Свердловской области. Кандидатам готовы платить около 400 рублей за вахту, рассказал URA.RU один из соискателей из Югры.
«В отделе кадров рассказали, что по вахтовому методу, например, набирают операторов станков ЧПУ. Но разряд должен быть минимум четвертый. Зарплату тоже предлагают в зависимости от разряда, но средняя за вахту выходит около 400 тысяч рублей. А длительность — до двух месяцев», — рассказал югорчанин.
По словам вахтовика, работникам готовы предоставить общежитие, а также компенсировать проезд. Прокомментировать информацию на самом заводе на момент публикации новости не удалось. По телефону предоставленному в отделе кадров никто не ответил. Электронная почта завода, опубликованная в открытых источниках, также оказалась недоступна.
На работу югорчан также зовет и Калужский турбинный завод. В ХМАО предприятие, например, набирает токарей, согласно объявлению на сайте HeadHunter. Вахтовикам готовы платить от 148 тысяч рублей. Работникам, в том числе, компенсируют расходы на дорогу, проживание, а для отдельных категорий есть доплата за питание. Но соискатели должны иметь опыт от трех лет.
Агентство также направило запрос на предприятие, чтобы прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО предприятия ищут вахтовиков на зарплату в 500 тысяч рублей. На самые выгодные позиции могут рассчитывать специалисты по бурению.
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