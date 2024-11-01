Эксперт рассказал, переживет ли ресторанный бизнес рост цен

В ноябре россиян предупредили о повышении цен в ресторанах. Из-за оттока инвесторов владельцы общепита в ближайшее время начнут повышать цены в меню, чтобы пережить кризис. Председатель Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров рассказал корреспонденту URA.RU, как ресторанный бизнес переживет очередной кризис.
Как изменятся цены в меню
Игорь Бухаров в разговоре подтвердил, что цены в ресторанах в ближайшее время действительно поползут вверх. Но предугадать, насколько каждый ресторатор поднимет ценник — невозможно.
«В разных ресторанах цены вырастут по-разному. Средних цен никаких не бывает — это как средняя температура по больнице», — заявил Игорь Бухаров. «Где-то рестораны закроются до следующего сезона, и сейчас у них не вырастет ничего. Вырастут-то вырастут, но в каждом ресторане индивидуально».
Когда цены начнут расти
По мнению эксперта, если рестораны резко поднимут ценники, то это скажется на посещаемости. Так что стоимость блюд в меню будет расти постепенно.
«Рестораторы — люди опытные, резко они не повышают цены. Стараются сдерживать очень аккуратно, например, доработать сезон», — объяснил Игорь Бухаров.
Эксперт предположил, что большинство людей столкнутся с повышением цен уже после зимы. «Сейчас как раз начнется холод, люди в такую погоду не всегда хотят куда-то идти. А когда придут — цены уже будут чуть повыше», — прокомментировал Игорь Бухаров.
Выживет ли бизнес в условиях кризиса
Игорь Бухаров не считает, что повышение цен приведет к коллапсу ресторанного бизнеса. Тем не менее, переживут кризис не все заведения.
«Рестораны как существовали, так и будут продолжать существовать. Просто вопрос в том — кто выживет. Кто плохо работал, у кого неправильная концепция или плохое место — они закроются», — заявил эксперт. «Или отдадут заведение в аренду, или передадут свою долю более сильному партнеру».
Поддержка от государства, по мнению Игоря Бухарова, не сыграет ключевой роли. Чтобы пережить кризис, рестораны также не будут пытаться изобрести что-то новое или менять концепцию — а просто начнут экономить.
«Сейчас будут экономить, работать с издержками. Как всегда во время кризиса», — заключил Игорь Бухаров.
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