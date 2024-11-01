Глава пермского города, которому прочили отставку, намерен остаться у власти

Глава Нытвы Ринат Хаертдинов примет участие в конкурсе на пост главы
© Служба новостей «URA.RU»
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Ринат Хаертдинов попытается сохранить за собой кресло главы муниципалитета
Ринат Хаертдинов попытается сохранить за собой кресло главы муниципалитета Фото:

Глава Нытвенского городского округа Пермского края Ринат Хаертдинов попытается остаться у власти несмотря на то, что ему прочили отставку. По данным источника URA.RU в политтусовке, чиновник намерен принять участие в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы округа и уже заручился поддержкой руководства края.

«Хаертдинов пойдет на конкурс [по отбору кандидатов на пост главы]. В администрации Пермского края будут поддерживать его кандидатуру», — пояснил агентству источник. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Нытвенского городского округа Пермского края состоится 20 ноября. Срок приема документов от кандидатов истекает 5 ноября. В думе Нытвенского округа корреспонденту URA.RU отказались предоставить информацию об участниках конкурса. Ринат Хаертдинов на звонок корреспондента агентства не ответил.

URA.RU ранее писало, что краевые власти подыскивают замену Хаертдинову, к работе которого накопились претензии. Отмечалось, что глава муниципалитета настроил против себя местные элиты и спровоцировал конфликт с представителя местной оппозиции. На имидже чиновника также сказались недавние пожары в жилых домах поселка Уральский, в которых погибли семь человек, в том числе трое детей. Сам Хаертдинов, якобы даже подстраховался на случай досрочного ухода с поста главы округа и подыскал себе замену.

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Глава Нытвенского городского округа Пермского края Ринат Хаертдинов попытается остаться у власти несмотря на то, что ему прочили отставку. По данным источника URA.RU в политтусовке, чиновник намерен принять участие в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы округа и уже заручился поддержкой руководства края. «Хаертдинов пойдет на конкурс [по отбору кандидатов на пост главы]. В администрации Пермского края будут поддерживать его кандидатуру», — пояснил агентству источник. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Нытвенского городского округа Пермского края состоится 20 ноября. Срок приема документов от кандидатов истекает 5 ноября. В думе Нытвенского округа корреспонденту URA.RU отказались предоставить информацию об участниках конкурса. Ринат Хаертдинов на звонок корреспондента агентства не ответил. URA.RU ранее писало, что краевые власти подыскивают замену Хаертдинову, к работе которого накопились претензии. Отмечалось, что глава муниципалитета настроил против себя местные элиты и спровоцировал конфликт с представителя местной оппозиции. На имидже чиновника также сказались недавние пожары в жилых домах поселка Уральский, в которых погибли семь человек, в том числе трое детей. Сам Хаертдинов, якобы даже подстраховался на случай досрочного ухода с поста главы округа и подыскал себе замену.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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