«С каждым годом только хуже»: чем живет пермский поселок Уральский, где горят дома и гибнут люди

Власти обещают расселить горевшие в пермском поселке Уральском дома

21 октября 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

Живущие в старых деревянных домах жители поселка Уральский не видят перспектив Фото: Максим Анфалов © URA.RU новость из сюжета В Пермском крае на пожаре погибли трое детей В пермском поселке Уральском с разницей всего в несколько дней случилось два пожара — загорелись деревянные многоквартирные дома. В огне в общей сложности погибли четверо взрослых и трое детей. Жители Уральского потрясены происходящим и считают, что их поселок брошен на произвол судьбы. О том, что произошло в поселке, — в материале URA.RU. Деревянный многоквартирный дом №21 по улице Северной, где утром 21 октября в пожаре погибли трое детей, строил несколько лет назад местный фанерный комбинат (сейчас входит в ГК «Свеза»). Домов, подобных ему, в Уральском несколько десятков. Более старые — те, что строились еще при основании поселка, в 40-х годах ХХ века. Именно такой сгорел 26 сентября. Тогда в результате происшествия погибли двое мужчин и три женщины. По соседству с ним находятся еще два горевших несколько лет назад дома. Сейчас в них никто не живет. Квартира в доме на улице Северной, где начался пожар, выгорела полностью Фото: Максим Анфалов © URA.RU Дом на Северной загорелся рано утром 21 октября. Жительница дома Мария Винокурова одной из первых откликнулась на призыв о помощи, когда начался пожар. Корреспонденту URA.RU женщина рассказала, что ее семью разбудил громкий стук в дверь. «Нас разбудили соседи, сказали, что горит квартира в соседнем подъезде. Мы с мужем наспех схватили с собой некоторые вещи, быстро собрали ребенка и выбежали из дома. На улице увидели, что из соседской квартиры уже валил густой дым и было видно пламя. Примерно полшестого утра я вызвала скорую», — пояснила Мария. Женщина рассказывает, что подобные происшествия стали происходить в Уральском регулярно. По ее мнению, это происходит потому, что у поселка теперь «нет хозяина». «Когда был Гончар (бывший генеральный директор ЗАО „Пермский фанерный комбинат“ Юрий Гончар — прим. URA.RU), был порядок. Все вопросы — и по поводу ремонта домов, и в целом по проблемам с ЖКХ — решались очень быстро. Это [происшествия] не так часто происходило, и завод всегда помогал. Все изменилось с переходом завода под контроль „Свезы“. Контроля за жилфондом нет совсем. За нашим домом никто не смотрит. Если в доме что-то ломается, мы ремонтируем за свой счет», — пояснила агентству Винокурова. Похожего мнения придерживаются и бывшие работницы фанерного комбината, пенсионерки Валентина Иванова и Вера Алексеевна, с которыми удалось поговорить корреспонденту URA.RU. Разговор с женщинами состоялся как раз напротив дома по улице Московской, который сгорел почти полностью в сентябре этого года. Дом на улице Московской, сгоревший в сентябре, один из тех, что строили при основании Уральского Фото: Максим Анфалов © URA.RU «Конечно, в поселке с каждым годом становится только хуже. Молодые люди уезжают, остаются пенсионеры. Москвичи [ГК „Свеза“] не заинтересованы в том, чтобы развивать поселок, что-то здесь создавать, строить жилье. Допустим, сейчас для того, чтобы организовать какие-то соревнования для детей, руководителям секций нужно ходить [к руководству комбината], деньги выпрашивать», — сетуют женщины. По их словам, власти не спешат расселять сгоревшие дома, поскольку у муниципалитета нет на это денег. URA.RU направили информационный запрос в ГК «Свеза», ответ на него ожидается. «Дома стоят нерасселенными, поскольку людям нужно либо предоставлять взамен другое жилье, либо давать деньги. Кто был застрахован [на случай пожара], тот получил какие-то выплаты. Но таких единицы, — поясняет Вера Алексеевна. — Таких домов (Вера Алексеевна показывает на сгоревший на улице Московской дом) еще несколько осталось. Они с момента основания поселка. Понимаете, здесь живет такой контингент нехороший, пьющие люди. Недавно вот из Краснокамска переселили каких-то непутевых». Вопрос о дальнейшей судьбе дома №21 на улице Северной будет решаться только после завершения необходимых следственных действий, пояснил агентству глава Нытвенского округа Ринат Хаертдинов. Чиновник также подчеркнул, что причины пожаров в жилых домах в поселке Уральском «разные», а сгоревшие дома власти обязательно расселят. «Те аварийные многоквартирные дома, которые были признаны таковыми до 1 января 2022 года, уже включены в программу переселения. В Уральском это порядка шести таких домов. Что касается управления жилфондом: за теми домами, жильцы которых так и не определились со способом управления, следит МУП ЖКХ п. Уральский», — сказал Хаертдинов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В пермском поселке Уральском с разницей всего в несколько дней случилось два пожара — загорелись деревянные многоквартирные дома. В огне в общей сложности погибли четверо взрослых и трое детей. Жители Уральского потрясены происходящим и считают, что их поселок брошен на произвол судьбы. О том, что произошло в поселке, — в материале URA.RU. Деревянный многоквартирный дом №21 по улице Северной, где утром 21 октября в пожаре погибли трое детей, строил несколько лет назад местный фанерный комбинат (сейчас входит в ГК «Свеза»). Домов, подобных ему, в Уральском несколько десятков. Более старые — те, что строились еще при основании поселка, в 40-х годах ХХ века. Именно такой сгорел 26 сентября. Тогда в результате происшествия погибли двое мужчин и три женщины. По соседству с ним находятся еще два горевших несколько лет назад дома. Сейчас в них никто не живет. Дом на Северной загорелся рано утром 21 октября. Жительница дома Мария Винокурова одной из первых откликнулась на призыв о помощи, когда начался пожар. Корреспонденту URA.RU женщина рассказала, что ее семью разбудил громкий стук в дверь. «Нас разбудили соседи, сказали, что горит квартира в соседнем подъезде. Мы с мужем наспех схватили с собой некоторые вещи, быстро собрали ребенка и выбежали из дома. На улице увидели, что из соседской квартиры уже валил густой дым и было видно пламя. Примерно полшестого утра я вызвала скорую», — пояснила Мария. Женщина рассказывает, что подобные происшествия стали происходить в Уральском регулярно. По ее мнению, это происходит потому, что у поселка теперь «нет хозяина». «Когда был Гончар (бывший генеральный директор ЗАО „Пермский фанерный комбинат“ Юрий Гончар — прим. URA.RU), был порядок. Все вопросы — и по поводу ремонта домов, и в целом по проблемам с ЖКХ — решались очень быстро. Это [происшествия] не так часто происходило, и завод всегда помогал. Все изменилось с переходом завода под контроль „Свезы“. Контроля за жилфондом нет совсем. За нашим домом никто не смотрит. Если в доме что-то ломается, мы ремонтируем за свой счет», — пояснила агентству Винокурова. Похожего мнения придерживаются и бывшие работницы фанерного комбината, пенсионерки Валентина Иванова и Вера Алексеевна, с которыми удалось поговорить корреспонденту URA.RU. Разговор с женщинами состоялся как раз напротив дома по улице Московской, который сгорел почти полностью в сентябре этого года. «Конечно, в поселке с каждым годом становится только хуже. Молодые люди уезжают, остаются пенсионеры. Москвичи [ГК „Свеза“] не заинтересованы в том, чтобы развивать поселок, что-то здесь создавать, строить жилье. Допустим, сейчас для того, чтобы организовать какие-то соревнования для детей, руководителям секций нужно ходить [к руководству комбината], деньги выпрашивать», — сетуют женщины. По их словам, власти не спешат расселять сгоревшие дома, поскольку у муниципалитета нет на это денег. URA.RU направили информационный запрос в ГК «Свеза», ответ на него ожидается. «Дома стоят нерасселенными, поскольку людям нужно либо предоставлять взамен другое жилье, либо давать деньги. Кто был застрахован [на случай пожара], тот получил какие-то выплаты. Но таких единицы, — поясняет Вера Алексеевна. — Таких домов (Вера Алексеевна показывает на сгоревший на улице Московской дом) еще несколько осталось. Они с момента основания поселка. Понимаете, здесь живет такой контингент нехороший, пьющие люди. Недавно вот из Краснокамска переселили каких-то непутевых». Вопрос о дальнейшей судьбе дома №21 на улице Северной будет решаться только после завершения необходимых следственных действий, пояснил агентству глава Нытвенского округа Ринат Хаертдинов. Чиновник также подчеркнул, что причины пожаров в жилых домах в поселке Уральском «разные», а сгоревшие дома власти обязательно расселят. «Те аварийные многоквартирные дома, которые были признаны таковыми до 1 января 2022 года, уже включены в программу переселения. В Уральском это порядка шести таких домов. Что касается управления жилфондом: за теми домами, жильцы которых так и не определились со способом управления, следит МУП ЖКХ п. Уральский», — сказал Хаертдинов.