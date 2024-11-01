Парень, обвиняемый в убийстве свердловчанина, бросался с ножом на маму

01 ноября 2024 в 20:13 Размер текста - 17 +

Ивану всего 18 лет Фото: предоставлено свердловским СКР Подозреваемый в убийстве 31-летнего Азамата из Артемовского (Свердловская область) 18-летний Иван, по неподтвержденным данным, ранее бросался с ножом на маму. Об этом сообщила его знакомая в соцсетях. «В январе у Вани была комиссия ПДН по поводу того, что он бросался с ножом на родную мать. Отталкиваясь от этого, могу сказать, что он уже не первый раз берется за нож. Как можно быть таким жестоким в 18 лет?» — написала девушка. Родственница и друг Вани эту информацию URA.RU опровергли. «В тот день Ваня перепил, с ним это случилось впервые, как мне рассказывали. Он кинулся не на маму, а на своего старшего брата Валеру, потому что тот его несколько раз ударил. Ваня взял нож, чтобы напугать брата, он слегка порвал ему куртку, а затем выбросил нож. И стал плакать и извиняться. С тех пор он не пил почти полгода», — объяснил товарищ парня. Труп Азамата обнаружили утром 31 октября в парке возле санатория «Егоршинский». По версии следствия, ему нанесли более 20 ножевых ранений. Подозреваемыми стали 18-летние Иван и Александр. Силовики считают, что они поругались с мужчиной, зарезали его, а тело пытались сжечь. Близкие не верят в эту версию. Юноши знакомы около трех лет. Оба занимаются музыкой, выпускали совместные треки. Ваня родом из села Мостовского, в Артемовском работал в алкогольном магазине, а его Саша — на автомойке, сказал URA.RU их друг. При этом в ГУ МВД заявляли, что парни — безработные. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подозреваемый в убийстве 31-летнего Азамата из Артемовского (Свердловская область) 18-летний Иван, по неподтвержденным данным, ранее бросался с ножом на маму. Об этом сообщила его знакомая в соцсетях. «В январе у Вани была комиссия ПДН по поводу того, что он бросался с ножом на родную мать. Отталкиваясь от этого, могу сказать, что он уже не первый раз берется за нож. Как можно быть таким жестоким в 18 лет?» — написала девушка. Родственница и друг Вани эту информацию URA.RU опровергли. «В тот день Ваня перепил, с ним это случилось впервые, как мне рассказывали. Он кинулся не на маму, а на своего старшего брата Валеру, потому что тот его несколько раз ударил. Ваня взял нож, чтобы напугать брата, он слегка порвал ему куртку, а затем выбросил нож. И стал плакать и извиняться. С тех пор он не пил почти полгода», — объяснил товарищ парня. Труп Азамата обнаружили утром 31 октября в парке возле санатория «Егоршинский». По версии следствия, ему нанесли более 20 ножевых ранений. Подозреваемыми стали 18-летние Иван и Александр. Силовики считают, что они поругались с мужчиной, зарезали его, а тело пытались сжечь. Близкие не верят в эту версию. Юноши знакомы около трех лет. Оба занимаются музыкой, выпускали совместные треки. Ваня родом из села Мостовского, в Артемовском работал в алкогольном магазине, а его Саша — на автомойке, сказал URA.RU их друг. При этом в ГУ МВД заявляли, что парни — безработные.