Суд снял арест с элитного пентхауса, которым владел челябинский экс-губернатор

Квартира экс-губернатора Бориса Дубровского в Москве досталась новому владельцу
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Губернаторы УрФО в Кургане. Презентация техники курганских предприятий., дубровский борис
С элитной квартиры экс-губернатора Дубровского сняли арест Фото:
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Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Арбитражный суд Челябинской области 1 ноября снял арест с элитного пентхауса с видом на Кремль в Москве, которым ранее владел экс-губернатор Борис Дубровский. Суд удовлетворил ходатайство нового владельца пентхауса Максима Анциферова.

«Об отмене обеспечительных мер», — указано в картотеке дел суда. Полный текст решения еще не опубликован. Арест на двухуровневый пентхаус находится в элитном жилом комплексе St. Nickolas был наложен в рамках банкротства Дубровского.

Анциферов купил пентхаус за 380 млн рублей. Изначально Дубровский хотел продать жилье за 900 млн рублей. В объявлении было указано, что в апартаментах выполнен эксклюзивный ремонт стоимостью два миллиона долларов. С террас открываются виды на Кремль, храм Христа Спасителя и Большой театр. Покупателей на такую цену не нашлось.

После того как стало известно, что Дубровский все-таки продал роскошную недвижимость, финансовый управляющий экс-губернатора Иван Васин потребовал расторгнуть сделку. По его мнению, пентхаус надо вернуть в конкурсную массу для расчета с кредиторами. По требованию Васина на недвижимость был наложен арест. Суд расторгать сделку не стал, и Анциферов подал ходатайство о снятии обеспечительных мер.

В 2020 году была обанкрочена семейная фирма Дубровских «Монтажник». Затем суд признал финансово несостоятельным Александра Дубровского, сына экс-губернатора. Имущество Дубровского-младшего выставлено на торги. Борис Дубровский обанкрочен из-за долгов перед «Монтажником». Представители Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.

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Арбитражный суд Челябинской области 1 ноября снял арест с элитного пентхауса с видом на Кремль в Москве, которым ранее владел экс-губернатор Борис Дубровский. Суд удовлетворил ходатайство нового владельца пентхауса Максима Анциферова. «Об отмене обеспечительных мер», — указано в картотеке дел суда. Полный текст решения еще не опубликован. Арест на двухуровневый пентхаус находится в элитном жилом комплексе St. Nickolas был наложен в рамках банкротства Дубровского. Анциферов купил пентхаус за 380 млн рублей. Изначально Дубровский хотел продать жилье за 900 млн рублей. В объявлении было указано, что в апартаментах выполнен эксклюзивный ремонт стоимостью два миллиона долларов. С террас открываются виды на Кремль, храм Христа Спасителя и Большой театр. Покупателей на такую цену не нашлось. После того как стало известно, что Дубровский все-таки продал роскошную недвижимость, финансовый управляющий экс-губернатора Иван Васин потребовал расторгнуть сделку. По его мнению, пентхаус надо вернуть в конкурсную массу для расчета с кредиторами. По требованию Васина на недвижимость был наложен арест. Суд расторгать сделку не стал, и Анциферов подал ходатайство о снятии обеспечительных мер. В 2020 году была обанкрочена семейная фирма Дубровских «Монтажник». Затем суд признал финансово несостоятельным Александра Дубровского, сына экс-губернатора. Имущество Дубровского-младшего выставлено на торги. Борис Дубровский обанкрочен из-за долгов перед «Монтажником». Представители Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.
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