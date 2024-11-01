Суд снял арест с элитного пентхауса, которым владел челябинский экс-губернатор

Арбитражный суд Челябинской области 1 ноября снял арест с элитного пентхауса с видом на Кремль в Москве, которым ранее владел экс-губернатор Борис Дубровский. Суд удовлетворил ходатайство нового владельца пентхауса Максима Анциферова.
«Об отмене обеспечительных мер», — указано в картотеке дел суда. Полный текст решения еще не опубликован. Арест на двухуровневый пентхаус находится в элитном жилом комплексе St. Nickolas был наложен в рамках банкротства Дубровского.
Анциферов купил пентхаус за 380 млн рублей. Изначально Дубровский хотел продать жилье за 900 млн рублей. В объявлении было указано, что в апартаментах выполнен эксклюзивный ремонт стоимостью два миллиона долларов. С террас открываются виды на Кремль, храм Христа Спасителя и Большой театр. Покупателей на такую цену не нашлось.
После того как стало известно, что Дубровский все-таки продал роскошную недвижимость, финансовый управляющий экс-губернатора Иван Васин потребовал расторгнуть сделку. По его мнению, пентхаус надо вернуть в конкурсную массу для расчета с кредиторами. По требованию Васина на недвижимость был наложен арест. Суд расторгать сделку не стал, и Анциферов подал ходатайство о снятии обеспечительных мер.
В 2020 году была обанкрочена семейная фирма Дубровских «Монтажник». Затем суд признал финансово несостоятельным Александра Дубровского, сына экс-губернатора. Имущество Дубровского-младшего выставлено на торги. Борис Дубровский обанкрочен из-за долгов перед «Монтажником». Представители Дубровских со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.
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