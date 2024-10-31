Новый владелец столичного пентхауса Дубровского просит снять арест с жилья

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие выставки Анжелы Шефер и Сергея Александрова. Челябинск, портрет, дубровский борис
Обеспечительные меры наложены на пентхаус из-за банкротства челябинского экс-губернатора Фото:
новость из сюжета
Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Владелец элитного пентхауса с видом на Кремль в Москве Максим Анциферов просит снять арест со своего жилья. Соответствующее ходатайство он подал в арбитражный суд Челябинской области. Обеспечительные меры были наложены в рамках банкротства челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, который ранее был владельцем пентхауса.

«Анциферов Максим Юрьевич обратился в арбитражный суд с заявлением об отмене обеспечительных мер, принятых в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Дубровского Бориса Александровича. Заявление принять к производству», — говорится в сообщении в картотеке дел суда. Двухуровневый пентхаус находится в элитном жилом комплексе St. Nickolas.

После отставки с поста главы региона Дубровский пытался продать пентхаус за 900 млн рублей. В итоге жилье было продано за 380 млн рублей Анциферову. Финансовый управляющий Дубровского Иван Васин потребовал расторгнуть сделку. Он посчитал, что пентхаус надо вернуть в конкурсную массу для расчетов с кредиторами экс-губернатора. Суд наложил на пентхаус арест.

Во время судебного процесса у суда возникли сомнения в подлинности сделки. Выяснилось, что 380 млн рублей выплачены наличными разовой суммой женщине-посреднику. Даже если бы вся сумма была в пятитысячных купюрах, итоговый вес бы превысил 77 килограмм. Женщине унести такой груз было бы трудно. Представители Анциферова и Дубровского заявили, что даме помогали специально нанятые люди. Суд отменять сделку не стал. Теперь Анциферов просит снять арест с пентхауса.

Экс-губернатора признали финансово несостоятельным из-за долгов перед семейной фирмой «Монтажник». Сам «Монтажник» также признан банкротом. Обанкрочен и сын Бориса Дубровского, Александр. Дубровский-старший уехал из России, представители его семьи со СМИ не общаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Владелец элитного пентхауса с видом на Кремль в Москве Максим Анциферов просит снять арест со своего жилья. Соответствующее ходатайство он подал в арбитражный суд Челябинской области. Обеспечительные меры были наложены в рамках банкротства челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, который ранее был владельцем пентхауса. «Анциферов Максим Юрьевич обратился в арбитражный суд с заявлением об отмене обеспечительных мер, принятых в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Дубровского Бориса Александровича. Заявление принять к производству», — говорится в сообщении в картотеке дел суда. Двухуровневый пентхаус находится в элитном жилом комплексе St. Nickolas. После отставки с поста главы региона Дубровский пытался продать пентхаус за 900 млн рублей. В итоге жилье было продано за 380 млн рублей Анциферову. Финансовый управляющий Дубровского Иван Васин потребовал расторгнуть сделку. Он посчитал, что пентхаус надо вернуть в конкурсную массу для расчетов с кредиторами экс-губернатора. Суд наложил на пентхаус арест. Во время судебного процесса у суда возникли сомнения в подлинности сделки. Выяснилось, что 380 млн рублей выплачены наличными разовой суммой женщине-посреднику. Даже если бы вся сумма была в пятитысячных купюрах, итоговый вес бы превысил 77 килограмм. Женщине унести такой груз было бы трудно. Представители Анциферова и Дубровского заявили, что даме помогали специально нанятые люди. Суд отменять сделку не стал. Теперь Анциферов просит снять арест с пентхауса. Экс-губернатора признали финансово несостоятельным из-за долгов перед семейной фирмой «Монтажник». Сам «Монтажник» также признан банкротом. Обанкрочен и сын Бориса Дубровского, Александр. Дубровский-старший уехал из России, представители его семьи со СМИ не общаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...