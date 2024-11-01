«Ее любит вся страна»: в России отреагировали на возвращение Валиевой в большой спорт

Российской фигуристке Камиле Валиевой стоит вернуться к соревнованиям, когда закончится срок дисквалификации, поскольку ее любит Россия и весь мир. Об этом рассказала олимпийская чемпионка Татьяна Навка.
«Я уверена что Камила должна вернуться, ее любит вся страна и весь мир. Знаю, что ее ждут на льду, такой талант рождается раз в сто лет», — сказала Навка журналистам. Ее слова приводит РИА Новости.
Навка также выразила уверенность, что Валиева сможет вернут свой технический арсенал и войти в спортивную форму. Также олимпийская чемпионка похвалила коллегу за нежность и строгость.
Валиева объявила о намерении вернуться в профессиональный спорт в пятницу. По ее словам, оставлять карьеру в таком юном возрасте бессмысленно. Ранее фигуристку отстранили от международных соревнований за нарушение антидопингового контроля.
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