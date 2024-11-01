01 ноября 2024

«Ее любит вся страна»: в России отреагировали на возвращение Валиевой в большой спорт

Навка призвала Валиеву вернуться к соревнованиям после дисквалификации
© Служба новостей «URA.RU»
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Валиева ранее сообщила о намерении вернуться к соревнованиям
Валиева ранее сообщила о намерении вернуться к соревнованиям Фото:
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Российской фигуристке Камиле Валиевой стоит вернуться к соревнованиям, когда закончится срок дисквалификации, поскольку ее любит Россия и весь мир. Об этом рассказала олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

«Я уверена что Камила должна вернуться, ее любит вся страна и весь мир. Знаю, что ее ждут на льду, такой талант рождается раз в сто лет», — сказала Навка журналистам. Ее слова приводит РИА Новости.

Навка также выразила уверенность, что Валиева сможет вернут свой технический арсенал и войти в спортивную форму. Также олимпийская чемпионка похвалила коллегу за нежность и строгость.

Валиева объявила о намерении вернуться в профессиональный спорт в пятницу. По ее словам, оставлять карьеру в таком юном возрасте бессмысленно. Ранее фигуристку отстранили от международных соревнований за нарушение антидопингового контроля.

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Российской фигуристке Камиле Валиевой стоит вернуться к соревнованиям, когда закончится срок дисквалификации, поскольку ее любит Россия и весь мир. Об этом рассказала олимпийская чемпионка Татьяна Навка. «Я уверена что Камила должна вернуться, ее любит вся страна и весь мир. Знаю, что ее ждут на льду, такой талант рождается раз в сто лет», — сказала Навка журналистам. Ее слова приводит РИА Новости. Навка также выразила уверенность, что Валиева сможет вернут свой технический арсенал и войти в спортивную форму. Также олимпийская чемпионка похвалила коллегу за нежность и строгость. Валиева объявила о намерении вернуться в профессиональный спорт в пятницу. По ее словам, оставлять карьеру в таком юном возрасте бессмысленно. Ранее фигуристку отстранили от международных соревнований за нарушение антидопингового контроля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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