Зеленский обвинил США в бездействии из-за сообщений о солдатах КНДР в России

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Соединенные Штаты, Британию и других союзников в отсутствии реакции на сообщения о прибывших в Россию солдатах КНДР. В своем видеообращении он потребовал предоставить Киеву право наносить удары по территории РФ иностранным оружием.
«Мы могли бы ударить превентивно, если бы у нас была эта возможность наносить удары дальнобойным оружием (по объектам, где, по мнению Киева, находятся военные КНДР — прим. URA.RU). Но вместо столь необходимой дальнобойности Америка наблюдает, Британия наблюдает, Германия наблюдает. Все просто ждут...» — признал Зеленский.
Ранее Киеву было отказано в разрешении наносить дальнобойные удары по России. По информации The New York Times, Зеленский был удивлен решению Штатов. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что снятие запрета для ВСУ на дальнобойные удары будет означать прямое участие стран ЕС и НАТО в войне с Россией. Пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков ранее опроверг информацию об отправке северокорейских войск в зону СВО. Он отметил, что в Кремле видят много противоречивой информации по этому поводу.
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