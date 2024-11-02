Склад техники ВСУ и пункт дислокации наемников уничтожены в Киеве

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ВС РФ нанесли удар по складам ВСУ
ВС РФ нанесли удар по складам ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия ликвидировала склад техники ВСУ и пункт дислокации наемников в Киеве. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Есть одно попадание по месту хранения техники и есть попадание в пункт временной дислокации с бандеровцами и наемниками. Наемников ставили офицерами и распределяли подразделения», — заявил Лебедев. Его слова приводит РИА Новости.

В том числе, по предварительным данным, были атакованы объекты в районе аэропорта «Борисполь» и в районе Вышгорода под Киевом.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в столице в ночь на 2 ноября. В городе была объявлена воздушная тревога. 

Днем ранее ВС РФ ударили по центру управления БПЛА генерального штаба ВСУ, расположенного в Киеве. В Минобороны РФ отметили, что удары были нанесены и по местам временного размещения подразделений ВСУ, националистических групп и иностранных наемников.

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Российская армия ликвидировала склад техники ВСУ и пункт дислокации наемников в Киеве. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. «Есть одно попадание по месту хранения техники и есть попадание в пункт временной дислокации с бандеровцами и наемниками. Наемников ставили офицерами и распределяли подразделения», — заявил Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. В том числе, по предварительным данным, были атакованы объекты в районе аэропорта «Борисполь» и в районе Вышгорода под Киевом. Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в столице в ночь на 2 ноября. В городе была объявлена воздушная тревога.  Днем ранее ВС РФ ударили по центру управления БПЛА генерального штаба ВСУ, расположенного в Киеве. В Минобороны РФ отметили, что удары были нанесены и по местам временного размещения подразделений ВСУ, националистических групп и иностранных наемников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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