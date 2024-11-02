Склад техники ВСУ и пункт дислокации наемников уничтожены в Киеве

Российская армия ликвидировала склад техники ВСУ и пункт дислокации наемников в Киеве. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«Есть одно попадание по месту хранения техники и есть попадание в пункт временной дислокации с бандеровцами и наемниками. Наемников ставили офицерами и распределяли подразделения», — заявил Лебедев. Его слова приводит РИА Новости.
В том числе, по предварительным данным, были атакованы объекты в районе аэропорта «Борисполь» и в районе Вышгорода под Киевом.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в столице в ночь на 2 ноября. В городе была объявлена воздушная тревога.
Днем ранее ВС РФ ударили по центру управления БПЛА генерального штаба ВСУ, расположенного в Киеве. В Минобороны РФ отметили, что удары были нанесены и по местам временного размещения подразделений ВСУ, националистических групп и иностранных наемников.
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