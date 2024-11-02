Украинские солдаты сдаются в плен в ДНР: карта СВО на 2 ноября

В ДНР солдаты ВСУ сдаются в плен

02 ноября 2024 в 10:19 Размер текста - 17 +

В населенных пунктах Трудовое и Ильинка больше не осталось очагов сопротивления ВСУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В населенных пунктах Трудовое, Ильинка и Степановка в ДНР больше не осталось очагов сопротивления ВСУ. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Помимо этого ВС РФ разгромили бригады ВСУ у Славянска и Краматорска. Ход военных действий и карта спецоперации на 2 ноября — в материале URA.RU. Условные обозначения Инфографика URA.RU Донецкое направление ВСУ сдаются в плен в Трудовом, Ильинке и Степановке в ДНР В Трудовом, Ильинке, Степановке не осталось очагов сопротивления ВСУ. Украинские бойцы, не успевшие покинуть эти районы, сдаются в плен. Владимир Рогов отметил, что в ходе операции российские войска продвинулись примерно на три километра вглубь у населенного пункта Трудовое. Поражение ВСУ у Славянска и Краматорска Российские военные разгромили бригады ВСУ в районах Курахова, Славянска и Краматорска. Украинские подразделения также были разбиты в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Переездная, Новомарково, Константиновка, Дачная и Улаклы. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра южной группировки войск Сергей Румянцев. При поддержке авиации и артиллерии солдатам удалось занять более выгодные рубежи. ВС РФ завладели инициативой в боях за Часов Яр В ходе военных действий за контроль над Часов Яром инициатива перешла к российской армии. Об этом заявил руководитель оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча. По его словам, ВС РФ продолжают операции по освобождению территории от подразделений украинской армии и иностранных наемников. Военный добавил, что под контролем добровольческой бригады находится лесной массив около пионерлагеря «Дружба», который ранее выступал узлом обороны ВСУ на данном участке фронта. Отмечается, что в пионерлагере длительное время проживал украинский офицерский состав. Замаскированные позиции под Угледаром Под Угледаром уничтожены замаскированные позиции ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, успешная операция была проведена расчетами РСЗО «Град» артиллерии группировки войск «Восток». Координаты позиций ВСУ были точно определены благодаря работе воздушной разведки, после чего артиллеристы быстро реагировали, перебазировавшись на необходимые огневые позиции. Огонь по замаскированным позициям был открыт с использованием 122-мм реактивных снарядов, что позволило достичь заданной цели. Служба на передовой — ад Военнослужащий Александр из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ, попавший в плен на харьковском направлении, охарактеризовал свой девятидневный период на передовой как «настоящий ад». По его словам условия были настолько тяжелыми, что даже поднять голову было невозможно. Боец отметил, что именно экстремальные условия на передовой стали причиной его решения сдаться в плен. Воздушная тревога в Киеве В столице Украины объявлена воздушная тревога. В Киеве прозвучали взрывы, сообщает «Страна.ua». Атаки ВСУ на российские регионы Атака по Брянской области Утром 2 ноября над территорией Брянской области российскими системами ПВО были сбиты два беспилотника ВСУ. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. Оперативные службы активно работают над устранением последствий атаки. Атака по Ростовской области В ночь на 2 ноября российские системы ПВО сбили один БПЛА около Новошахтинска в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голуюбев. Пострадавших и последствий на земле нет. Ночная атака ВСУ Всего в ночь на 2 ноября российские средства ПВО успешно перехватили и уничтожили 24 украинских БПЛА на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Согласно предоставленной информации, беспилотники были сбиты над несколькими регионами: восемь беспилотников были уничтожены над Курской и Брянской областями, два над Белгородской областью, три над Орловской областью. БПЛА также были сбиты над Ростовской, Нижегородской областями и Республикой Крым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В населенных пунктах Трудовое, Ильинка и Степановка в ДНР больше не осталось очагов сопротивления ВСУ. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Помимо этого ВС РФ разгромили бригады ВСУ у Славянска и Краматорска. Ход военных действий и карта спецоперации на 2 ноября — в материале URA.RU. В Трудовом, Ильинке, Степановке не осталось очагов сопротивления ВСУ. Украинские бойцы, не успевшие покинуть эти районы, сдаются в плен. Владимир Рогов отметил, что в ходе операции российские войска продвинулись примерно на три километра вглубь у населенного пункта Трудовое. Российские военные разгромили бригады ВСУ в районах Курахова, Славянска и Краматорска. Украинские подразделения также были разбиты в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Переездная, Новомарково, Константиновка, Дачная и Улаклы. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра южной группировки войск Сергей Румянцев. При поддержке авиации и артиллерии солдатам удалось занять более выгодные рубежи. В ходе военных действий за контроль над Часов Яром инициатива перешла к российской армии. Об этом заявил руководитель оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча. По его словам, ВС РФ продолжают операции по освобождению территории от подразделений украинской армии и иностранных наемников. Военный добавил, что под контролем добровольческой бригады находится лесной массив около пионерлагеря «Дружба», который ранее выступал узлом обороны ВСУ на данном участке фронта. Отмечается, что в пионерлагере длительное время проживал украинский офицерский состав. Под Угледаром уничтожены замаскированные позиции ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, успешная операция была проведена расчетами РСЗО «Град» артиллерии группировки войск «Восток». Координаты позиций ВСУ были точно определены благодаря работе воздушной разведки, после чего артиллеристы быстро реагировали, перебазировавшись на необходимые огневые позиции. Огонь по замаскированным позициям был открыт с использованием 122-мм реактивных снарядов, что позволило достичь заданной цели. Военнослужащий Александр из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ, попавший в плен на харьковском направлении, охарактеризовал свой девятидневный период на передовой как «настоящий ад». По его словам условия были настолько тяжелыми, что даже поднять голову было невозможно. Боец отметил, что именно экстремальные условия на передовой стали причиной его решения сдаться в плен. В столице Украины объявлена воздушная тревога. В Киеве прозвучали взрывы, сообщает «Страна.ua». Утром 2 ноября над территорией Брянской области российскими системами ПВО были сбиты два беспилотника ВСУ. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. Оперативные службы активно работают над устранением последствий атаки. В ночь на 2 ноября российские системы ПВО сбили один БПЛА около Новошахтинска в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голуюбев. Пострадавших и последствий на земле нет. Всего в ночь на 2 ноября российские средства ПВО успешно перехватили и уничтожили 24 украинских БПЛА на территории России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Согласно предоставленной информации, беспилотники были сбиты над несколькими регионами: восемь беспилотников были уничтожены над Курской и Брянской областями, два над Белгородской областью, три над Орловской областью. БПЛА также были сбиты над Ростовской, Нижегородской областями и Республикой Крым.