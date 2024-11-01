01 ноября 2024

В Новом Уренгое ребенок попал под колеса легковушки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок попал под колеса автомобиля (архивное фото)
Ребенок попал под колеса автомобиля (архивное фото) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) легковой автомобиль сбил ребенка. О ДТП рассказали очевидцы в соцсетях.

«Сбили ребенка движение затруднено», — сообщили на странице «ЧП |ДТП — Новый Уренгой» соцсети «ВКонтакте». Очевидцы рассказали, что ребенок перебегал дорогу на красный свет.

Корреспондент URA.RU направил запрос в ГАИ Ямало-Ненецкого автономного округа. На момент публикации ответ не поступил.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) легковой автомобиль сбил ребенка. О ДТП рассказали очевидцы в соцсетях. «Сбили ребенка движение затруднено», — сообщили на странице «ЧП |ДТП — Новый Уренгой» соцсети «ВКонтакте». Очевидцы рассказали, что ребенок перебегал дорогу на красный свет. Корреспондент URA.RU направил запрос в ГАИ Ямало-Ненецкого автономного округа. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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