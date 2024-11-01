Ребенок попал под колеса автомобиля (архивное фото)
В Новом Уренгое (ЯНАО) легковой автомобиль сбил ребенка. О ДТП рассказали очевидцы в соцсетях.
«Сбили ребенка движение затруднено», — сообщили на странице «ЧП |ДТП — Новый Уренгой» соцсети «ВКонтакте». Очевидцы рассказали, что ребенок перебегал дорогу на красный свет.
Корреспондент URA.RU направил запрос в ГАИ Ямало-Ненецкого автономного округа. На момент публикации ответ не поступил.
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