01 ноября 2024

Жители ЯНАО замерзли в теплой остановке. Фото

В Новом Уренгое не подключили к отоплению теплую остановку
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ЯНАО ждут автобусы в теплых остановках(фото из архива)
Жители ЯНАО ждут автобусы в теплых остановках(фото из архива) Фото:

Жители Нового Уренгоя сообщили, что теплая остановка в микрорайоне Восточный не подключена к отоплению, также в ней отсутствует освещение. Об этом URA.RU стало известно из сообщения в местных социальных сетях.

«Микрорайон восточный. До сих пор нет света и отопления», — сообщили в группе «ЧП — ДТП — Новый Уренгой» в VK.

Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Нового Уренгоя. «Специалисты работают на месте, проводятся ремонтные работы», — сообщили в пресс-службе.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО с установлением холодной погоды полиция будет выборочно проводить рейды по патрулированию теплых остановок. Лиц, обнаруженных за распитием спиртных напитков и курением, ждут административные штрафы или административные аресты.

В теплой остановке Нового Уренгоя нет света
В теплой остановке Нового Уренгоя нет света
Фото:

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Жители Нового Уренгоя сообщили, что теплая остановка в микрорайоне Восточный не подключена к отоплению, также в ней отсутствует освещение. Об этом URA.RU стало известно из сообщения в местных социальных сетях. «Микрорайон восточный. До сих пор нет света и отопления», — сообщили в группе «ЧП — ДТП — Новый Уренгой» в VK. Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Нового Уренгоя. « Специалисты работают на месте, проводятся ремонтные работы», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО с установлением холодной погоды полиция будет выборочно проводить рейды по патрулированию теплых остановок. Лиц, обнаруженных за распитием спиртных напитков и курением, ждут административные штрафы или административные аресты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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