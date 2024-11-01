Жители ЯНАО ждут автобусы в теплых остановках(фото из архива)
Жители Нового Уренгоя сообщили, что теплая остановка в микрорайоне Восточный не подключена к отоплению, также в ней отсутствует освещение. Об этом URA.RU стало известно из сообщения в местных социальных сетях.
«Микрорайон восточный. До сих пор нет света и отопления», — сообщили в группе «
Специалисты работают на месте, проводятся ремонтные работы», — сообщили в пресс-службе.
Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО с установлением холодной погоды полиция будет выборочно проводить рейды по патрулированию теплых остановок. Лиц, обнаруженных за распитием спиртных напитков и курением, ждут административные штрафы или административные аресты.
В теплой остановке Нового Уренгоя нет света
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