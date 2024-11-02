Сотруднику липецкой ИК, откуда бежали заключенные, предъявлено обвинение

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Следователи обвинили сотрудника липецкой ИК-2 в халатности
Следователи обвинили сотрудника липецкой ИК-2 в халатности Фото:
новость из сюжета
Из колонии, где сидит Леша Солдат, сбежали заключенные

В Липецкой области начальнику цеха ИК-2 предъявлено обвинение в халатности после побега шестерых заключенных. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СК по региону.

«Предъявлено обвинение начальнику цеха Центра трудовой адаптации осужденных ФКУ ИК-2 УФСИН России по Липецкой области. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — передает telegram-канал регионального ведомства.

По данным следствия, обвиняемый не смог адекватно контролировать нахождение осужденных на рабочих местах и пресечь их бесконтрольное передвижение. Это привело к тому, что заключенные, в отсутствие должного контроля, на протяжении трех месяцев готовились к побегу, в результате чего совершили подкоп и сбежали.

Расследование данного инцидента продолжается. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к побегу. Ход следствия поставлен на контроль в центральный аппарат СК России, что подчеркивает серьезность и значимость дела.

В Липецкой области вечером 25 октября из исправительной колонии №2 совершили побег шестеро заключенных. По одной из версии, они могли выбраться через 65-метровый подкоп. Работники колонии не обнаружили их во время утренней проверки осужденных. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать пятерых беглецов. Поиск последнего продолжается. Кроме того в отношении сотрудников исправительного учреждения было возбуждено уголовное дело по факту халатности.

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В Липецкой области начальнику цеха ИК-2 предъявлено обвинение в халатности после побега шестерых заключенных. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СК по региону. «Предъявлено обвинение начальнику цеха Центра трудовой адаптации осужденных ФКУ ИК-2 УФСИН России по Липецкой области. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — передает telegram-канал регионального ведомства. По данным следствия, обвиняемый не смог адекватно контролировать нахождение осужденных на рабочих местах и пресечь их бесконтрольное передвижение. Это привело к тому, что заключенные, в отсутствие должного контроля, на протяжении трех месяцев готовились к побегу, в результате чего совершили подкоп и сбежали. Расследование данного инцидента продолжается. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к побегу. Ход следствия поставлен на контроль в центральный аппарат СК России, что подчеркивает серьезность и значимость дела. В Липецкой области вечером 25 октября из исправительной колонии №2 совершили побег шестеро заключенных. По одной из версии, они могли выбраться через 65-метровый подкоп. Работники колонии не обнаружили их во время утренней проверки осужденных. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать пятерых беглецов. Поиск последнего продолжается. Кроме того в отношении сотрудников исправительного учреждения было возбуждено уголовное дело по факту халатности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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