Сотруднику липецкой ИК, откуда бежали заключенные, предъявлено обвинение

В Липецкой области начальнику цеха ИК-2 предъявлено обвинение в халатности после побега шестерых заключенных. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СК по региону.
«Предъявлено обвинение начальнику цеха Центра трудовой адаптации осужденных ФКУ ИК-2 УФСИН России по Липецкой области. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — передает telegram-канал регионального ведомства.
По данным следствия, обвиняемый не смог адекватно контролировать нахождение осужденных на рабочих местах и пресечь их бесконтрольное передвижение. Это привело к тому, что заключенные, в отсутствие должного контроля, на протяжении трех месяцев готовились к побегу, в результате чего совершили подкоп и сбежали.
Расследование данного инцидента продолжается. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к побегу. Ход следствия поставлен на контроль в центральный аппарат СК России, что подчеркивает серьезность и значимость дела.
В Липецкой области вечером 25 октября из исправительной колонии №2 совершили побег шестеро заключенных. По одной из версии, они могли выбраться через 65-метровый подкоп. Работники колонии не обнаружили их во время утренней проверки осужденных. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать пятерых беглецов. Поиск последнего продолжается. Кроме того в отношении сотрудников исправительного учреждения было возбуждено уголовное дело по факту халатности.
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