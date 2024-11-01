01 ноября 2024

Вывеску с опечаткой в названии страны в ГИБДД Ноябрьска оперативно заменили

© Служба новостей «URA.RU»
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В вывеске на входе в отдел ноябрьского ГИБДД исправили ошибку
В вывеске на входе в отдел ноябрьского ГИБДД исправили ошибку Фото:

Вывеску на входе в здание отделения ГИБДД в Ноябрьске (ЯНАО), на которой была замечена ошибка в слове «Россия», заменили. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«Ошибка обнаружилась в четверг 31 октября. Сегодня [2 ноября, — ред.] на входе в отдел уже висела обновленная вывеска», — рассказали агентству читатели.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по ЯНАО. На момент публикации ответ получить не удалось.

Как ранее сообщало URA.RU, в ОМВД отмечали, что вывеска подлежит замене. По словам местных жителей, табличка с ошибкой висела на здании около двух лет

Ошибку на вывеске ноябрьского отдела ГИБДД исправили
Ошибку на вывеске ноябрьского отдела ГИБДД исправили
Фото:

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Вывеску на входе в здание отделения ГИБДД в Ноябрьске (ЯНАО), на которой была замечена ошибка в слове «Россия», заменили. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Ошибка обнаружилась в четверг 31 октября. Сегодня [2 ноября, — ред.] на входе в отдел уже висела обновленная вывеска», — рассказали агентству читатели. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по ЯНАО. На момент публикации ответ получить не удалось. Как ранее сообщало URA.RU, в ОМВД отмечали, что вывеска подлежит замене. По словам местных жителей, табличка с ошибкой висела на здании около двух лет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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