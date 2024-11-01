Вывеску с опечаткой в названии страны в ГИБДД Ноябрьска оперативно заменили

В вывеске на входе в отдел ноябрьского ГИБДД исправили ошибку
Вывеску на входе в здание отделения ГИБДД в Ноябрьске (ЯНАО), на которой была замечена ошибка в слове «Россия», заменили. Об этом URA.RU сообщили читатели.
«Ошибка обнаружилась в четверг 31 октября. Сегодня [2 ноября, — ред.] на входе в отдел уже висела обновленная вывеска», — рассказали агентству читатели.
Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по ЯНАО. На момент публикации ответ получить не удалось.
Как ранее сообщало URA.RU, в ОМВД отмечали, что вывеска подлежит замене. По словам местных жителей, табличка с ошибкой висела на здании около двух лет.
Ошибку на вывеске ноябрьского отдела ГИБДД исправили
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!