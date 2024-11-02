Магнитная буря 2 ноября 2024: что ждать метеозависимым

СМИ сообщают о возможной магнитной буре 2 ноября 2024 года. По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в этот день возможны периоды, когда геомагнитная активность будет превышать обычные показатели. Будет ли 2 ноября магнитная буря и насколько сильной она может оказаться — читайте в материале на URA.RU.
Что известно о магнитной буре 2 ноября 2024
Точно предсказывать начало магнитной бури довольно сложно. Ученые оценивают вероятность ее появления исходя из текущих данных о состоянии геомагнитного поля Земли. Бывают случаи, когда обстановка меняется буквально за несколько часов.
Что касается 2 ноября, вероятность магнитной бури 27 октября ученые оценивают в 5%, что указывает на относительно стабильную магнитосферу. В течение дня уровень геомагнитной активности будет колебаться от одного до трех баллов, что классифицируется как «зеленый» уровень угрозы.
К полуночи он превысит три балла. Это означает слабую магнитную бурю, так как показатель ниже пяти баллов. Таким образом, даже если буря произойдет, ее воздействие будет незначительным.
Вероятность сильного магнитного шторма в этот день специалисты оценивают лишь в 1%. Тем не менее, ситуация может измениться в любой момент.
Когда ожидать следующую магнитную бурю
Ноябрь может стать периодом сильных магнитных бурь, способных значительно повлиять на состояние земной магнитосферы. Ожидается, что 11, 12, 15 и 20 числа уровень геомагнитных возмущений поднимется до четырех баллов, что указывает на возбуждение магнитного поля Земли.
Тем не менее, самые мощные магнитные бури прогнозируются на 24 и 25 ноября, когда солнечная активность достигнет своего максимума, а сила вспышек возрастет до пяти баллов. Этот показатель считается критическим и способен нанести серьезный урон земной магнитосфере.
Ранее специалисты NASA, NOAA и Группа по прогнозированию солнечной активности отмечали, что Солнце находится на пике своей активности в рамках текущего цикла. Они также подчеркивают, что снижение этой активности маловероятно в течение ближайших 12 месяцев. Более того, существует возможность увеличения количества магнитных бурь уже в 2025 году, что может повлечь за собой еще более серьезные последствия для нашей планеты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.