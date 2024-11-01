«Кричал своей, что любит ее»: как задержали рэперов, обвиняемых в убийстве свердловчанина. Фото

Подозреваемый в убийстве рэпер из Артемовского клялся в любви при задержании

01 ноября 2024 в 20:50 Размер текста - 17 +

Ивана и его друга Сашу задержали дома, уверяет их знакомый Фото: предоставлено читателем URA.RU Во время задержания по подозрению в убийстве жителя Артемовского (Свердловская область) 18-летний музыкант Иван клялся девушке в любви, и заявил, что вернется к ней уже на следующий день. Об этом URA.RU рассказал знакомый юноши. «Ваню и Сашу (второй подозреваемый — прим. ред.) силовики забрали, когда они были у себя дома. Ни у каких друзей они не были, это подтверждают и их родители. Ваня говорил, что не знает, почему его задерживают. А когда его садили в машину, то кричал девушке, что любит ее, и что уже завтра вернется к ней», — сказал собеседник агентства. Он не верит, что юноши могут быть причастными к столь зверскому убийству. По его словам, Ваня — «маменькин сынок, которого многие недолюбливали из-за длинных волос», а Саша — «сам по себе слабый». Убитого 31-летнего Азамата собеседник описывает иначе. «Его даже трезвого было сложно угомонить, а вот пьяного — тем более. Он буйный, часто отдыхал в плохих компаниях», — отметил приятель Вани, который знал и усопшего. Новость по теме В зверском убийстве свердловчанина подозревают парней-музыкантов. Фото Саше тоже 18 лет, у него есть беременная девушка. С Ваней он познакомился около трех лет назад. Они вместе записывали и выпускали треки. Последний альбом Саши вышел 25 октября. В создании нескольких песен поучаствовал и Иван. Вечером 30 октября, по словам собеседника, они отмечали праздник. Когда компания отдыхала, то Ваня и Саша якобы решили поехать на вокзал к общей знакомой. У нее один из парней, по словам друга, забрал личные вещи. «В парке рядом с вокзалом, говорят, кричали четверо пьяных мужчин. Мой знакомый в тот [роковой] вечер испугался и не пошел там, а выбрал путь через школу. Даже силовики сначала искали этих мужчин, один из которых, возможно, был одет в служебную форму. Ваня и Саша попали на записи камер видеонаблюдения, когда были на вокзале. По кадрам видно, что они просто шли мимо, никого не убивали», — заключил знакомый. Тело Азамата нашли утром 31 октября возле станции Егоршино. Ему нанесли свыше 20 ножевых ранений. Сыщики оперативно вышли на след подозреваемых. Причиной убийства могла стать случайная ссора. Убив оппонента, юноши попытались сжечь его тело, говорили URA.RU силовики. Близкие подозреваемых не верят в эту версию. Ранее агентство писало, что Ваня, по словам знакомой, мог с ножом бросаться на мать. Один из подозреваемых — Александр Фото: читатель URA.RU 18-летний Иван Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время задержания по подозрению в убийстве жителя Артемовского (Свердловская область) 18-летний музыкант Иван клялся девушке в любви, и заявил, что вернется к ней уже на следующий день. Об этом URA.RU рассказал знакомый юноши. «Ваню и Сашу (второй подозреваемый — прим. ред.) силовики забрали, когда они были у себя дома. Ни у каких друзей они не были, это подтверждают и их родители. Ваня говорил, что не знает, почему его задерживают. А когда его садили в машину, то кричал девушке, что любит ее, и что уже завтра вернется к ней», — сказал собеседник агентства. Он не верит, что юноши могут быть причастными к столь зверскому убийству. По его словам, Ваня — «маменькин сынок, которого многие недолюбливали из-за длинных волос», а Саша — «сам по себе слабый». Убитого 31-летнего Азамата собеседник описывает иначе. «Его даже трезвого было сложно угомонить, а вот пьяного — тем более. Он буйный, часто отдыхал в плохих компаниях», — отметил приятель Вани, который знал и усопшего. Саше тоже 18 лет, у него есть беременная девушка. С Ваней он познакомился около трех лет назад. Они вместе записывали и выпускали треки. Последний альбом Саши вышел 25 октября. В создании нескольких песен поучаствовал и Иван. Вечером 30 октября, по словам собеседника, они отмечали праздник. Когда компания отдыхала, то Ваня и Саша якобы решили поехать на вокзал к общей знакомой. У нее один из парней, по словам друга, забрал личные вещи. «В парке рядом с вокзалом, говорят, кричали четверо пьяных мужчин. Мой знакомый в тот [роковой] вечер испугался и не пошел там, а выбрал путь через школу. Даже силовики сначала искали этих мужчин, один из которых, возможно, был одет в служебную форму. Ваня и Саша попали на записи камер видеонаблюдения, когда были на вокзале. По кадрам видно, что они просто шли мимо, никого не убивали», — заключил знакомый. Тело Азамата нашли утром 31 октября возле станции Егоршино. Ему нанесли свыше 20 ножевых ранений. Сыщики оперативно вышли на след подозреваемых. Причиной убийства могла стать случайная ссора. Убив оппонента, юноши попытались сжечь его тело, говорили URA.RU силовики. Близкие подозреваемых не верят в эту версию. Ранее агентство писало, что Ваня, по словам знакомой, мог с ножом бросаться на мать.