Белоусов поздравил российских военных с освобождением Кураховки

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских военных с установлением контроля над Кураховкой в ДНР. Он отметил, что ВС РФ шаг за шагом приближают день полного освобождения Донбасса.
«Сегодня, умело работая штурмовыми группами, военнослужащие бригады шаг за шагом приближают день полного освобождения Донбасса и нашей общей победы над неонацизмом», — заявил Белоусов. Текст поздравления опубликован в telegram-канале ведомства.
Он также отметил, что успешные действия личного состава в боях на авдеевском и красноармейском направлениях являются образцом храбрости и высокого профессионализма. В результате этого ВСУ, по словам Белоусова, несут существенные потери и продолжает отступление.
Особую благодарность он выразил 114 отдельной мотострелковой бригаде, которая с честью выполняет боевые задачи на самых горячих направлениях. По его словам, подвиги военнослужащих навечно вписаны в историю соединения.
ВС РФ установили контроль над Кураховкой 2 ноября. Бои в этом населенном пункте шли с 27 октября после того, как освободили Горняк.
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