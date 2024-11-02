Белоусов поздравил российских военных с освобождением Кураховки

Белоусов: ВС РФ приближают день полного освобождения Донбасса от неонацистов
© Служба новостей «URA.RU»
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Белоусов заявил о близком полном освобождении территорий от неонацистов
Белоусов заявил о близком полном освобождении территорий от неонацистов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских военных с установлением контроля над Кураховкой в ДНР. Он отметил, что ВС РФ шаг за шагом приближают день полного освобождения Донбасса.

«Сегодня, умело работая штурмовыми группами, военнослужащие бригады шаг за шагом приближают день полного освобождения Донбасса и нашей общей победы над неонацизмом», — заявил Белоусов. Текст поздравления опубликован в telegram-канале ведомства.

Он также отметил, что успешные действия личного состава в боях на авдеевском и красноармейском направлениях являются образцом храбрости и высокого профессионализма. В результате этого ВСУ, по словам Белоусова, несут существенные потери и продолжает отступление.

Особую благодарность он выразил 114 отдельной мотострелковой бригаде, которая с честью выполняет боевые задачи на самых горячих направлениях. По его словам, подвиги военнослужащих навечно вписаны в историю соединения. 

ВС РФ установили контроль над Кураховкой 2 ноября. Бои в этом населенном пункте шли с 27 октября после того, как освободили Горняк. 

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Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских военных с установлением контроля над Кураховкой в ДНР. Он отметил, что ВС РФ шаг за шагом приближают день полного освобождения Донбасса. «Сегодня, умело работая штурмовыми группами, военнослужащие бригады шаг за шагом приближают день полного освобождения Донбасса и нашей общей победы над неонацизмом», — заявил Белоусов. Текст поздравления опубликован в telegram-канале ведомства. Он также отметил, что успешные действия личного состава в боях на авдеевском и красноармейском направлениях являются образцом храбрости и высокого профессионализма. В результате этого ВСУ, по словам Белоусова, несут существенные потери и продолжает отступление. Особую благодарность он выразил 114 отдельной мотострелковой бригаде, которая с честью выполняет боевые задачи на самых горячих направлениях. По его словам, подвиги военнослужащих навечно вписаны в историю соединения.  ВС РФ установили контроль над Кураховкой 2 ноября. Бои в этом населенном пункте шли с 27 октября после того, как освободили Горняк. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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