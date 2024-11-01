01 ноября 2024

На тюменской трассе ограничили движение

На трассе «Тюмень — Омск» из-за дорожных работ организовано реверсивное движение
© Служба новостей «URA.RU»
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Реверсивный режим запущен из-за работ на обочине федеральной трассы
Реверсивный режим запущен из-за работ на обочине федеральной трассы Фото:

На федеральной трассе «Тюмень — Омск» в Абатской мрайоне организовано реверсивное движение. Об этом сообщает в telegram-канале «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-402 км 343 (Абатский район) на проезжей части проводятся дорожные работы! Организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении.

Водителей просят соблюдасть скоростной режим. О продолжительности работ не сообщается.

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На федеральной трассе «Тюмень — Омск» в Абатской мрайоне организовано реверсивное движение. Об этом сообщает в telegram-канале «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-402 км 343 (Абатский район) на проезжей части проводятся дорожные работы! Организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении. Водителей просят соблюдасть скоростной режим. О продолжительности работ не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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