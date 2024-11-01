На тюменской трассе ограничили движение

Реверсивный режим запущен из-за работ на обочине федеральной трассы
На федеральной трассе «Тюмень — Омск» в Абатской мрайоне организовано реверсивное движение. Об этом сообщает в telegram-канале «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-402 км 343 (Абатский район) на проезжей части проводятся дорожные работы! Организовано реверсивное движение», — говорится в сообщении.
Водителей просят соблюдасть скоростной режим. О продолжительности работ не сообщается.
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