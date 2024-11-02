Лукашенко поручился за Россию перед Польшей и Прибалтикой

02 ноября 2024 в 17:03 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко встал на сторону России, заявив, что Москва не намерена атаковать с территории Беларуси Фото: Пресс-служба президента Казахстана новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг опасение западных политиков, будто Россия готовится напасть на Украину, Польшу и страны Прибалтики со стороны белорусской границы. По его словам, такие предположения являются глупостью. «Мы не нагнетаем ситуацию. Никакая Россия не собирается через Беларусь нападать на Польшу, Литву, Латвию, на Украину. Глупость полная», — подчеркнул Александр Лукашенко во время выступления на празднике тружеников села Дожинки в Гродненской области. Трансляция велась на телеканале «Первый информационный». Лукашенко также выразил мнение, что цель Запада состоит в том, чтобы «задушить» Россию и Белоруссию. Президент уверяет, что его страна не будет участвовать в конфликтах без ведома своего народа и призывает к построению мирных и добрососедских отношений с европейскими странами. До этого Лукашенко также говорил об обратной ситуации — нападении уже Украины на Беларусь. По его словам, если Киев решится на это, то потерпит крах. Так он отреагировал на слова депутата украинской партии «Слуга народа» Олег Дунда, который призывал перенести фронт боевых действий на белорусскую территорию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг опасение западных политиков, будто Россия готовится напасть на Украину, Польшу и страны Прибалтики со стороны белорусской границы. По его словам, такие предположения являются глупостью. «Мы не нагнетаем ситуацию. Никакая Россия не собирается через Беларусь нападать на Польшу, Литву, Латвию, на Украину. Глупость полная», — подчеркнул Александр Лукашенко во время выступления на празднике тружеников села Дожинки в Гродненской области. Трансляция велась на телеканале «Первый информационный». Лукашенко также выразил мнение, что цель Запада состоит в том, чтобы «задушить» Россию и Белоруссию. Президент уверяет, что его страна не будет участвовать в конфликтах без ведома своего народа и призывает к построению мирных и добрососедских отношений с европейскими странами. До этого Лукашенко также говорил об обратной ситуации — нападении уже Украины на Беларусь. По его словам, если Киев решится на это, то потерпит крах. Так он отреагировал на слова депутата украинской партии «Слуга народа» Олег Дунда, который призывал перенести фронт боевых действий на белорусскую территорию.