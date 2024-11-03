Россия взяла под контроль стратегически важное Вишневое: главное об СВО 3 ноября

Российские войска взяли село Вишневое в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Как отмечают военные эксперты, оно представляет стратегическую важность для ВС РФ.
ВС РФ освободили Вишневое в ДНР
Село Вишневое 3 ноября взяла группировка войск «Центр» «в результате активных наступательных действий», сообщает Минобороны. Это поможет в окружение города Курахово, который представляет ценность для Киева с точки зрения логистики, отмечает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Россию атаковали 28 беспилотников
Российские силы за последние сутки сбили 28 беспилотников ВСУ, нарушивших воздушное пространство страны. Дроны пытались проникнуть на территорию Волгоградской, Ростовской, Белгородской, Воронежской, Брянской и Курской областей, но их удалось перехватить.
Google слил позиции ВСУ после обновления карт
Google Maps обновил спутниковые снимки территории Украины, тем самым случайно раскрыв расположение военных объектов ВСУ. Об этом сообщил директор украинского Центра противодействия дезинформации Алексей Коваленко. На снимках видны системы ПВО Украины.
На Украине бьют тревогу из-за нехватки специалистов ПВО
На Украине наблюдается дефицит специалистов в Воздушных силах из-за перевода бойцов в пехотные подразделения, заявил бывший спикер Воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат. Тем самым он подтвердил слова депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, которая указала на ухудшение работы средств противовоздушной обороны Украины по этой причине.
Более трех тысяч участников СВО получили гражданство РФ
С начала 2024 года российское гражданство получили более трех тысяч иностранцев, участвующих в специальной военной операции на территории Украины, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк. Гражданство выдавалось в соответствии с указом президента России Владимира Путина.
Войска РФ зачищают от врага курское приграничье
В Курской области идет планомерная зачистка территорий. Российские войска теснят ВСУ с севера, юга и востока, отрезая пути снабжения и резервы, которые Киев пытается перебросить через границу на помощь засевшей в Курской области группировке. Тиски российских войск постепенно сжимаются в районе города Суджа. «Противник оставляет позиции, много случаев дезертирства у ВСУ», — рассказал «Пятому каналу» замкомандир роты с позывным «Клинцы». Пленные бойцы ВСУ жалуются на командование, которое мешает деморализованным солдатам бежать с поля боя, прикрывая отход дронами. В итоге они оказываются под огнем сразу с двух сторон.
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