Киев бьет тревогу: специалистов ПВО Украины переводят в пехоту

На Украине наблюдается дефицит специалистов в Воздушных силах из-за перевода бойцов в пехотные подразделения. Об этом заявил бывший спикер Воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат в соцсетях. Он подтвердил информацию, ранее озвученную депутатом Верховной рады Марьяной Безуглой, которая указала на ухудшение работы средств противовоздушной обороны страны по той же причине.
«Офис Марьяны Безуглой пишет, что Воздушные Силы сбивают меньше [БПЛА], потому что из частей Воздушных Сил (и не только) многие направляют в пехоту. Да, подтверждаю, направляют!» — заявил Игнат. Он отметил, что переводы влияют на общую картину, но все не так плохо, Воздушные силы страны продолжают исправно работать.
Ранее Безуглая сообщала, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский перевел технический персонал военной авиации в пехотные подразделения. Еще ранее он дал указание перевести 20% медиков из военных госпиталей. Они также направились в пехотные подразделения.
Не так давно Безуглая заявила, что командование ВСУ переводит личный состав и специалистов ПВО в пехоту. По ее словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) на Украине стали работать хуже.
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