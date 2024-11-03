Надымчане передали участникам СВО из ЯНАО усилители Wi-Fi сигнала

Адресную помощь получили бойцы СВО из ЯНАО от надымчан
Из Надыма передали участникам СВО из ЯНАО адресную гуманитарную помощь. Бойцы получили стабилизаторы напряжения и усилители Wi-Fi сигнала, сообщил глава Надымского района Дмитрий Жаромских.
«Наши бойцы получили адресную помощь. По их запросу отправили в зону спецоперации стабилизаторы напряжения и усилители Wi-Fi сигнала», — рассказал Жаромских в своем telegram-канале.
Участники СВО получившие технику поблагодарили за оказанную поддержку. Они также отметили важность данных устройств, так как благодаря им бойцы поддерживают связь с командованием.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!