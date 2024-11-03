03 ноября 2024
02 ноября 2024

Надымчане передали участникам СВО из ЯНАО усилители Wi-Fi сигнала

© Служба новостей «URA.RU»
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Адресную помощь получили бойцы СВО из ЯНАО от надымчан
Адресную помощь получили бойцы СВО из ЯНАО от надымчан Фото:

Из Надыма передали участникам СВО из ЯНАО адресную гуманитарную помощь. Бойцы получили стабилизаторы напряжения и усилители Wi-Fi сигнала, сообщил глава Надымского района Дмитрий Жаромских.

«Наши бойцы получили адресную помощь. По их запросу отправили в зону спецоперации стабилизаторы напряжения и усилители Wi-Fi сигнала», — рассказал Жаромских в своем telegram-канале.

Участники СВО получившие технику поблагодарили за оказанную поддержку. Они также отметили важность данных устройств, так как благодаря им бойцы поддерживают связь с командованием.

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Из Надыма передали участникам СВО из ЯНАО адресную гуманитарную помощь. Бойцы получили стабилизаторы напряжения и усилители Wi-Fi сигнала, сообщил глава Надымского района Дмитрий Жаромских. «Наши бойцы получили адресную помощь. По их запросу отправили в зону спецоперации стабилизаторы напряжения и усилители Wi-Fi сигнала», — рассказал Жаромских в своем telegram-канале. Участники СВО получившие технику поблагодарили за оказанную поддержку. Они также отметили важность данных устройств, так как благодаря им бойцы поддерживают связь с командованием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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