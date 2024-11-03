03 ноября 2024
02 ноября 2024

В ХМАО в пожаре погибла семья мигрантов из Таджикистана

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В сгоревшем доме в Сургуте проживали пять человек
В сгоревшем доме в Сургуте проживали пять человек Фото:

В деревянном доме в дачном кооперативе Сургута, где погибли четыре человека, проживала семья мигрантов из Таджикистана. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом расследования обстоятельств возгорания.

«В доме проживала семейная пара с двумя детьми, а также отец супруга. Жена была гражданкой Таджикистана. Все остальные уже получили гражданство России. В результате пожара спастись удалось только отцу семейства», — сообщил инсайдер.

В администрации Сургута сообщили URA.RU, что взаимодействуют по ЧП с таджикской диаспорой. «Информация о пожаре и его последствиях передана руководителю Таджикской диаспоры, по данным которого пострадавшему будет оказана посильная материальная помощь и помощь в организации похорон», — прокомментировали в городской администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что в этом пожаре погибли годовалый мальчик, 3-летняя девочка, 27-летняя женщина и мужчина 56 лет. Позже стало известно, что один человек смог выбраться из огня. Он госпитализирован в травматологическую больницу. Сейчас для выяснения причин возникновения огня МЧС привлекли специалистов испытательной пожарной лаборатории.

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В деревянном доме в дачном кооперативе Сургута, где погибли четыре человека, проживала семья мигрантов из Таджикистана. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом расследования обстоятельств возгорания. «В доме проживала семейная пара с двумя детьми, а также отец супруга. Жена была гражданкой Таджикистана. Все остальные уже получили гражданство России. В результате пожара спастись удалось только отцу семейства», — сообщил инсайдер. В администрации Сургута сообщили URA.RU, что взаимодействуют по ЧП с таджикской диаспорой. «Информация о пожаре и его последствиях передана руководителю Таджикской диаспоры, по данным которого пострадавшему будет оказана посильная материальная помощь и помощь в организации похорон», — прокомментировали в городской администрации. Ранее URA.RU сообщало, что в этом пожаре погибли годовалый мальчик, 3-летняя девочка, 27-летняя женщина и мужчина 56 лет. Позже стало известно, что один человек смог выбраться из огня. Он госпитализирован в травматологическую больницу. Сейчас для выяснения причин возникновения огня МЧС привлекли специалистов испытательной пожарной лаборатории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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