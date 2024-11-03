В ХМАО в пожаре погибла семья мигрантов из Таджикистана

В деревянном доме в дачном кооперативе Сургута, где погибли четыре человека, проживала семья мигрантов из Таджикистана. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом расследования обстоятельств возгорания.
«В доме проживала семейная пара с двумя детьми, а также отец супруга. Жена была гражданкой Таджикистана. Все остальные уже получили гражданство России. В результате пожара спастись удалось только отцу семейства», — сообщил инсайдер.
В администрации Сургута сообщили URA.RU, что взаимодействуют по ЧП с таджикской диаспорой. «Информация о пожаре и его последствиях передана руководителю Таджикской диаспоры, по данным которого пострадавшему будет оказана посильная материальная помощь и помощь в организации похорон», — прокомментировали в городской администрации.
Ранее URA.RU сообщало, что в этом пожаре погибли годовалый мальчик, 3-летняя девочка, 27-летняя женщина и мужчина 56 лет. Позже стало известно, что один человек смог выбраться из огня. Он госпитализирован в травматологическую больницу. Сейчас для выяснения причин возникновения огня МЧС привлекли специалистов испытательной пожарной лаборатории.
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