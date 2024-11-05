В Узбекистане мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы за участие в СВО

Суд Куштепинского района Ферганской области на востоке Узбекистана вынес приговор 51-летнему мужчине, признав его виновным в участии в боевых действиях на территории Украины в составе Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). Мужчина получил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима.
«Признать А.Х, 1973 года рождения, жителя Куштепинского района, виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 154, часть 1 (наемничество — прим. URA.RU), и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима», — заявлено в тексте приговора. Информацию об этом передает РИА «Новости». Отмечается, что суд учел чистосердечное признание мужчины, его раскаяние и сотрудничество со следствием.
По данным следствия, в мае 2023 года гражданин Узбекистана прибыл в Россию на заработки. Позднее он присоединился к ВС РФ, заключив годовой контракт с Минобороны РФ, прошел курс военной подготовки и попал в зону боевых действий. В зоне проведения СВО на Украине мужчина был ранен и после лечения решился вернуться на родину.
Ранее миграционная служба МВД России посодействовала в урегулировании прав участника СВО — иностранного гражданина из ближнего зарубежья, которому на родине за участие в боевых действиях за ВС РФ ему грозило уголовное наказание. Он оперативно подал документы на оформление российского гражданства. До момента принятия решения по его заявлению он будет находиться в стране, риск депортации ему не грозит.
В прошлом году Президент России Владимир Путин подписал указ о получении гражданства участниками военной операции. Теперь иностранные граждане, которые заключили до завершения СВО контракт на службу в ВС РФ в праве получить российский паспорт в упрощенном виде. Отмечается, что с начала 2024 года более трех тысяч иностранных граждан, участников специальной военной операции на Украине, получили гражданство Российской Федерации, передает RT.
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